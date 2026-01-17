Έλλη Κοκκίνου: «Όταν μου είχαν κάνει πρόταση για τη Eurovision ήμουν έγκυος δύο μηνών»

Για την πρόταση που της είχε γίνει στο παρελθόν για να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision, μίλησε για πρώτη φορά η Έλλη Κοκκίνου.

Το βράδυ της Παρασκευής η Έλλη Κοκκίνου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όπου προχώρησε σε αρκετές αποκαλύψεις σχετικά με την πορεία της στο τραγούδι.

Μάλιστα, για πρώτη φορά αναφέρθηκε στο ότι της είχε γίνει πρόταση για τη Eurovision, αλλά ήταν η χρονιά που έμεινε έγκυος και έτσι αρνήθηκε.

«Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision ήμουν έγκυος δύο μηνών, δεν το έλεγα καν ότι ήμουν έγκυος. Το είπα βέβαια στον Τζώνη Καλημέρη, που με είχε καλέσει και πήγα στο ραντεβού», ανέφερε αρχικά η Έλλη Κοκκίνου.

«Μου είπαν νομίζω να το σκεφτώ για την επόμενη χρονιά, αν θα με ενδιέφερε, αλλά επειδή τότε ακόμα για να πας στη Eurovision, έπρεπε να κάνεις ένα πρόμο τουρ, έλειπες από το σπίτι και εγώ δεν ήθελα να αφήσω το παιδί μου για τόσο διάστημα» συνέχισε.

Ωστόσο, εξομολογήθηκε πως αν πήγαινε, θα ήταν με το διαχρονικό χιτ "Μασάι".

«Αν πήγαινα στη Eurovision θα πήγαινα με το "Μασάι", μόνο και μόνο για την εισαγωγή, νομίζω ότι θα κέρδιζε πολλούς πόντους», κατέληξε.