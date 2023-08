Βραβεία Emmy: Αναβάλλεται η απονομή - Λόγω της απεργίας των ηθοποιών

Η τελετή απονομής των βραβείων Emmy αναβάλλεται, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, καθώς η απεργία των ηθοποιών και των σεναριογράφων του Χόλιγουντ έχει παραλύσει τη βιομηχανία του θεάματος για πάνω από 100 ημέρες.

Η απονομή για τα βραβεία Emmy, των «Όσκαρ» της αμερικανικής τηλεόρασης, ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου αλλά μετατέθηκε για τα μέσα Ιανουαρίου 2024, ανακοίνωσαν το τηλεοπτικό κανάλι Fox και η Ακαδημία της Τηλεόρασης, σε κοινή ανακοίνωσή τους.

«Η 75η τελετή των βραβείων Emmy θα μεταδοθεί τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2024» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του καναλιού που αναμεταδίδει ζωντανά την τελετή.

