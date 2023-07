Βραβεία Emmy: Αναμένεται αναβολή της τελετής, λόγω της απεργίας των ηθοποιών

Το Fox αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα ότι τα βραβεία Emmy θα μεταφερθούν για την επόμενη χρονιά, λόγω των συνεχιζόμενων απεργιών των σεναριογράφων και των ηθοποιών στο Χόλιγουντ.

Οι προμηθευτές της τελετής των Emmy έχουν ενημερωθεί για την επικείμενη αναβολή, χωρίς όμως να τους έχει δοθεί ακριβής νέα ημερομηνία, σύμφωνα με το Variety.

Οι Los Angeles Times, επικαλούμενοι ανώνυμη πηγή, επεσήμαναν πως το Fox σχεδιάζει να μεταφέρει την ημερομηνία της τηλεοπτικής μετάδοσης τον ερχόμενο Ιανουάριο, αλλά και αυτό θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις.

Τα βραβεία - οι υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις στην τηλεόραση - ήταν αρχικά προγραμματισμένο να προβληθούν στις 18 Σεπτεμβρίου.

Οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ προχώρησαν σε απεργία, αφού οι συνομιλίες με τα στούντιο κατέρρευσαν, συντασσόμενοι με τις κινητοποιήσεις των σεναριογράφων, που έχουν ξεκινήσει από τον Μάιο.

Εάν αναβληθούν τα Emmy, θα είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από το 2001, όταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και η επακόλουθη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ, μετέθεσαν την τελετή για τον Νοέμβριο. Εκείνη τη χρονιά η τηλεοπτική μετάδοση ήταν μικρότερη από το συνηθισμένο.

Οι φετινές υποψηφιότητες για τα Emmy ανακοινώθηκαν πριν από δύο εβδομάδες, με τις ταινίες Succession, The Last of Us, The White Lotus και Ted Lasso να έχουν τις περισσότερες.

Οι απεργίες αναμένεται επίσης να επηρεάσουν και τα βραβεία Creative Arts Emmy, τα οποία τιμούν τα καλλιτεχνικά και τεχνικά επιτεύγματα στην τηλεόραση και είχαν αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Guardian