Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Για μένα ο άνδρας είναι ο αδύναμος κρίκος, το έχω συζητήσει με φίλους

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε, χθες Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για τη δική του οπτική στις σχέσεις, τη συνήθεια και τις «κρίσεις» που, όπως είπε, περνούν τα ζευγάρια κατά καιρούς.

«Η συνήθεια σκοτώνει το συναίσθημα. Πρέπει να ξεπεράσουμε τη συνήθεια, την καθημερινότητά μας και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σκέψεις», είπε αρχικά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Αναφερόμενος στη θεωρία των «τριών» και «επτά» χρόνων, σημείωσε: «Στα τρία χρόνια είναι ο πρώτος πανικός του άντρα. Νιώθει ότι χάνει τα γκέμια. Στα εφτά έρχεται η συνήθεια και εκεί οι γυναίκες βλέπουν πολλά πριν τα δούμε εμείς».

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Για μένα ο άνδρας είναι ο αδύναμος κρίκος

Για τον ρόλο των φύλων πρόσθεσε: «Για μένα ο άνδρας είναι ο αδύναμος κρίκος. Το έχω συζητήσει με πολλούς φίλους. Έχουμε τις ίδιες αντιδράσεις. Και πραγματικά για να αποδεχτούμε τη γυναίκα κουραζόμαστε. Επίσης να αποδεχτούμε τη θηλυκή μας πλευρά. Κουραζόμαστε για να το καταλάβουμε».

Κλείνοντας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην εξέλιξη της γυναικείας ταυτότητας: «Οι γυναίκες μπορούν να είναι τα πάντα τώρα πια. Παλαιότερα δεν σας άφηναν κάποιοι να το δείξετε»