«The Bachelor», η πρώτη ελληνική ταινία στο Netflix

Μετά το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το «The Bachelor» είναι η πρώτη ελληνική ταινία που θα προβληθεί στο Netflix.

Η παραγωγή Showtime Productions σε ανάρτησή της ανακοίνωσε ότι η ταινία «The Bachelor» θα προβάλλεται από την 1η Ιουνίου στο Netflix.

«Το αγαπημένο μας «The Bachelor», θα είναι στο 𝗡eflix από 1η Ιουνίου!» αναφέρει σε ανάρτησή της η εταιρεία παραγωγής.

Η Showtime Productions έκλεισε ένα συνολικό deal και έτσι οι τρεις πρώτες ταινίες του franchise, δηλαδή τα The Bachelor, The Bachelor 2 και The Bachelor 3 θα είναι σταδιακά διαθέσιμες στο Netflix.