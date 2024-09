Baby Reindeer: Τι καταγγέλλει η «Μάρθα» ως «σεναριακά ευρήματα» στη μήνυση κατά του Netflix

Η αληθινή «Μάρθα», κατά κόσμον Φιόνα Χάρβεϊ, από τη σειρά Baby Reindeer του Netflix κέρδισε μια πρώτη δικαστική μάχη με τον τηλεοπτικό κολοσσό, καθώς όπως ισχυρίζεται όσα παρουσιάζονται στη σειρά, δεν συνέβησαν στην πραγματικότητα.

Το Netflix απέτυχε στην προσπάθειά του να πείσει το δικαστήριο να απορρίψει τη μήνυση της Φιόνα Χάρβεϊ για συκοφαντική δυσφήμιση που άσκησε η γυναίκα που ενέπνευσε τον χαρακτήρα stalker στην επιτυχημένη σειρά Baby Reindeer.

Η Φιόνα Χάρβεϊ ισχυρίζεται ότι ο γίγαντας του streaming είπε «βάναυσα ψέματα» γι' αυτήν σε περισσότερους από 50 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Η σειρά, που δημιουργήθηκε από τον Ρίτσαρντ Γκαντ, χαρακτηρίζεται ως «αληθινή ιστορία», αλλά ορισμένα βασικά γεγονότα, όπως η καταδίκη για καταδίωξη (stalking), δεν συνέβησαν στην πραγματικότητα ποτέ, όπως απεφάνθη το δικαστήριο.

Το Netflix είπε αμέσως μετά: «Σκοπεύουμε να υπερασπιστούμε αυτό το θέμα σθεναρά και να υποστηρίξουμε το δικαίωμα του Ρίτσαρντ Γκαντ να πει την ιστορία του».

