Baby Reindeer: Μικρή νίκη για την πραγματική «Μάρθα» που μήνυσε το Netflix

Όσο μεγάλη ήταν η επιτυχία του «Baby Reindeer», άλλο τόσο πολλά, ήταν τα γεγονότα που το επισκίασαν.

Η σειρά του Netflix, δημιουργήθηκε από τον Ρίτσαρντ Γκαντ ο οποίος μοιράστηκε από την πρώτη στιγμή, ότι πρόκειται για μια πραγματική ιστορία και μάλιστα, που τον αφορά άμεσα. Ο Γκαντ, υποδύεται ουσιαστικά τον εαυτό του, εξιστορώντας τα μαρτυρικά χρόνια που πέρασε με τη stalker του, που στη σειρά ονομάζεται «Μάρθα».

'Baby Reindeer' Deemed Potentially Libelous, Clearing Way for Real-Life Martha to Take Netflix Toward Trial https://t.co/jC7XewyJ8E