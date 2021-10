Ένα από τα πολλά ορκ στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών είχε σχεδιαστεί να μοιάζει στον Χάρβεϊ Γουάινστιν εν είδει «άντε γ@@@» στον διαβόητο παραγωγό, αποκάλυψε σε podcast με τον Νταξ Σέπαρντ ο Ελάιζα Γουντ.

«Είναι αστείο. Αυτό συζητήθηκε πρόσφατα γιατί ο Ντομ (Μόναγκαν που υποδυόταντ ο χόμπιτ Μέρι) και ο Μπιλ (Μπόιντ, στον ρόλο του χόμπιτ Πίπιν) μιλούσαν με τον Σον Άστιν (Σάμγουαϊζ) και την πρώτη ανάμνησή του από την άφιξη στη Νέα Ζηλανδία (όπου γυρίστηκαν οι ταινίες» ανέφερε ο κινηματογραφικός «Φρόντο Μπάγκινς».



«Είχε δει αυτές τις μάσκες των ορκ. Και μια από αυτές – και το θυμάμαι αυτό έντονα – σχεδιάστηκε για να μοιάζει με τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ως ένα "άντε γ@@@"», εξήγησε.



«Νομίζω πως δεν υπάρχει πρόβλημα να μιλήσω γι'αυτό τώρα. Ο τύπος είναι στη φυλακή. Γάμ@@@ τον» πρόσθεσε.

