ADVERTORIAL

Ο Απρίλιος είναι ένας μεταβατικός μήνας - βγαίνουμε σιγά-σιγά από τον χειμώνα και καλωσορίζουμε την άνοιξη. Ωστόσο, ο φετινός Απρίλιος είναι αρκετά διαφορετικός και παρότι οι καιρικές συνθήκες καλυτερεύουν, σίγουρα υπάρχουν μέρες που το μόνο που θέλουμε είναι να χαλαρώσουμε στο σπίτι, παρακολουθώντας τις αγαπημένες μας σειρές ή ανακαλύπτοντας νέες κυκλοφορίες που θα μας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά.

Γι' αυτόν τον μήνα, η COSMOTE TV μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε απολαυστικές στιγμές με νέους κύκλους σειρών που ενδείκνυνται για ατελείωτο binge-watching, όπως και πρεμιέρες νέων σειρών που έχουν τραβήξει ήδη την προσοχή του κοινού. Όσο για τις μέρες που είναι αφιερωμένες στην χαλάρωση και στους αγαπημένους μας χαρακτήρες της μικρής οθόνης, μπορούμε να τους απολαύσουμε στα Box Sets της COSMOTE TV με back-to-back επεισόδια στον On demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Οι σειρές που επιστρέφουν τον Απρίλιο

Manifest (Φαντασία, Δράμα) 2020

3η σεζόν

Μετά από ένα ανατρεπτικό φινάλε στη δεύτερη σεζόν, το Manifest επιστρέφει με έναν πολυαναμενόμενο κύκλο επεισοδίων που έρχονται για να «εξηγήσουν αρκετές απορίες των fans. Η τρίτη σεζόν ξεκινά τρεις μήνες μετά την «ημερομηνία θανάτου» του Zeke και την προσπάθειά του να ζήσει μία φυσιολογική ζωή με τη νέα του σύζυγο, Michaela. Μία ακόμη αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της σειράς, είναι η εμφάνιση της «ουράς» του αεροπλάνου της πτήσης 828 στον βυθό του ωκεανού κοντά στην Κούβα - παρότι το αεροπλάνο συνετρίβη στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, οι έρευνες για το μυστηριώδες αεροπλάνο συνεχίζονται, ο Jared πραγματοποιεί μια νέα γνωριμία, και ένας εξαφανισμένος χαρακτήρας από το παρελθόν κάνει την επανεμφάνισή του και περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Πρωταγωνιστούν: Josh Dallas (Once Upon a Time), Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Athena Karkanis (Saw IV) , Elizabeth Marvel

Μερικά Fun Facts:

-Σαν ουσιαστικό, το «manifest» υποδηλώνει τη λίστα επιβατών σε ένα πλοίο ή αεροπλάνο.

- Ανάμεσα στις αναρίθμητες θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς από τους φαν της σειράς είναι πως η Ταγματάρχης είναι, βασικά, η ίδια η Michaela, απλά πολλά χρόνια μετά, κι αυτό χάρη σε μια χρονομηχανή.

-Ο δημιουργός της σειράς Jeff Rake είχε αυτήν την ιδέα δέκα χρόνια πριν, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά του. Όταν την πρότεινε σε κανάλια, την απέρριψαν. Το 2014, η πτήση ΜΗ370 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. «Αυτή η τρελή ιδέα πού είχα φαινόταν τώρα περισσότερο λογική», είχε πει σε μια συνέντευξη ο Rake. Λίγα χρόνια μετά, την ξαναπρότεινε και τελικά το NBC έδωσε το πράσινο φως.

- Το νούμερο 828 ή οποιοσδήποτε αριθμός συνδέεται με αυτό, φαίνεται σε κάθε επεισόδιο. Για παράδειγμα, ο αριθμός του διαμερίσματος που μένει η Michaela είναι το 414, το μισό δηλαδή του 828.

Κάθε Παρασκευή στις 22.00 στο COSMOΤΕ SERIES HD. 22:00. Ταυτόχρονα με τη μετάδοσή του στο κανάλι κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Law & Order: Organized Crime (Έγκλημα, Δράμα) 2021

Δέκα χρόνια μετά την αποχώρηση του από την σειρά Law & Order: Special Victims Unit, ο υποψήφιος για βραβείο Emmy, Christopher Meloni, ντύνεται ξανά τον ρόλο του ντετέκτιβ αστυνομικού Elliot Stabler και σηματοδοτεί μία «νέα αρχή» για τη σειρά. Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Meloni φέρνει και μία διαφορετική γραμμή στην εξέλιξη των επεισοδίων, καθώς το ύφος της σειράς αλλάζει και ξεχωρίζει αισθητά από το «παραδοσιακό» που είχαμε συνηθίσει. Ο Elliot Stabler, αναρρώνοντας από μια τραγική προσωπική απώλεια, επιστρέφει στο Αστυνομικό Σώμα της Νέας Υόρκης για να ηγηθεί μιας νέας ειδικής ομάδας ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα. Θα ανακαλύψει όμως πως τόσο η πόλη όσο και το Σώμα άλλαξαν δραματικά στη δεκαετία της απουσίας του κι εκείνος θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Στη διάρκεια της σειράς παρακολουθούμε την προσπάθεια του Stabler να ξαναχτίσει τη ζωή του, αλλά και να εξαλείψει την πόλη από όλα τα εγκληματικά συνδικάτα.

Πρωταγωνιστούν: ο υποψήφιος για Emmy Christopher Meloni (Happy!), ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Dylan McDermott (American Horror Story), Tamara Taylor (Bones)

Μερικά Fun Facts:

-Η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ έχει προταθεί οκτώ συνεχόμενες φορές για βραβείο Έμμυ Καλύτερης Α' Γυναικείας Ερμηνείας σε Δραματική Σειρά, κερδίζοντας τελικά ένα το 2006. Ο Κρίστοφερ Μελόνι ήταν υποψήφιος για Βραβείο Έμμυ Καλύτερης Α' Ανδρικής Ερμηνείας σε δραματική σειρά το 2006.

-Μέσα από τον ρόλο της Olivia Benson, μιας πράκτορα ειδικού σε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης, η Mariska Hargitay λάμβανε τόσα πολλά γράμματα που το 2004 αποφάσισε να ιδρύσει το Joyful Heart Foundation, έναν σχετικό φιλανθρωπικό οργανισμό που έχει επιδείξει σημαντικό έργο.

- Ο Dick Wolf δημιούργησε το Law & Order στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα. Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτό έξι αστυνομικά-δικαστικά δράματα και τέσσερα διεθνή spinoffs. Ο Wolf έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, καθώς κι ένα Αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Hollywood.

Κάθε Παρασκευή στις 23.00 στο COSMOΤΕ SERIES HD. Ταυτόχρονα με τη μετάδοσή του στο κανάλι κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Unforgotten (Έγκλημα, Δράμα) 2021

4η σεζόν

Το Unforgotten επιστρέφει με την τέταρτη και αρκετά συνταρακτική σεζόν, που «κρύβει» αρκετές εκπλήξεις από την αρχή ως το τέλος. Η σειρά έχει καταφέρει να αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο fan base - μάλιστα όταν άρχισε να προβάλλεται στην Αγγλία, «χτύπησε» το κοντέρ τηλεθέασης - όχι μόνο για τις ανεξιχνίαστες αστυνομικές υποθέσεις, αλλά και για τους δύο πρωταγωνιστές της που όλοι έχουν αγαπήσει. Σε αυτή τη σεζόν, βλέπουμε την Cassie Stuart να έχει αποσυρθεί πια από το αστυνομικό Σώμα, αναζητώντας περισσότερη ηρεμία στην καθημερινότητα της, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με κάποια προβλήματα στην προσωπική της ζωή, όπως ότι ο γιος της επέστρεψε σπίτι και ο πατέρας της αρχίζει να έχει συμπτώματα άνοιας. Στο μεταξύ, της ανακοινώνεται πως δεν δικαιούται πλήρη σύνταξη από τη δουλειά της, εκτός κι αν συμπληρώσει τριάντα χρόνια υπηρεσίας. Κι έτσι η Cassie αναγκάζεται να ξαναγίνει Ντετέκτιβ Επικεφαλής Επιθεωρητής και μαζί με τον Sunny Khan, τον καλό φίλο και συνάδερφό της, αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο ενός αποκεφαλισμένου πτώματος, που βρέθηκε στα σκουπίδια και που η αστυνομία πιστεύει πως ήταν αποθηκευμένο σε οικιακό καταψύκτη για τριάντα χρόνια.

Πρωταγωνιστούν: Nicola Walker (MI-5), Sanjeev Bhaskar (Yesterday), Lewis Reeves (I May Destroy You)

Μερικά Fun Facts:

-Ένα ενδιαφέρον και σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στη δημοφιλία της σειράς είναι πως το Unforgotten, παράλληλα με το εκάστοτε μυστήριο, πραγματεύεται και θέματα που σε άλλες σειρές μπορεί να είναι ταμπού, όπως η ψυχική υγεία, ο ρατσισμός, η ομοφοβία, η κοινωνική ανισότητα.

-Το αμερικάνικο ριμέικ του Unforgotten είναι ήδη στα σκαριά, με διαφορετικό καστ και σεναριογράφους.

-Όπως έχουν δηλώσει σε συνεντεύξεις τους, οι πρωταγωνιστές Nicola Walker και Sanjeev Bhaskar, το μεγαλύτερο άγχος τους στην τέταρτη σεζόν, και, βασικά, η μεγαλύτερη πρόκληση στη μέχρι τώρα συμμετοχή τους στη σειρά, ήταν το πώς θα γίνονταν τα γυρίσματα εν μέσω πανδημίας, λίγο μετά την πρώτη καραντίνα. Χάρη στην άρτια οργάνωση της εταιρείας παραγωγής, Mainstreet, όλα πήγαν τελικά μια χαρά. «Το χειρίστηκαν θαυμάσια όλο αυτό. Ήδη προς το τέλος της πρώτης μέρας γυρισμάτων σκεφτόμουν “εντάξει, έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό ώστε να σιγουρευτούν πως θα είμαστε όλοι ασφαλείς. Ήταν μια τεράστια ανακούφιση και ταυτόχρονα μ' έκανε να νιώσω πολύ αισιόδοξη για το μέλλον της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής βιομηχανίας».

Προβολή 16 Απριλίου στο COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD τα 3 90λεπτα επεισόδια του 4ου κύκλου back-to-back από τις 6 το απόγευμα. Οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς είναι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Ταυτόχρονα με τη μετάδοσή τους στο κανάλι τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην On Demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Η νέα σειρά του Απριλίου

Made for Love (Δράμα, Κωμωδία, Sci-fi) 2021

Το Made for Love είναι μία νέα προσθήκη που πρόκειται να κερδίσει το ενδιαφέρον σας από την πρώτη στιγμή. Η σκοτεινή αυτή κωμωδία εξελίσσεται σε ένα μέλλον που η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μας. Με την Cristin Milioti στον πρωταγωνιστικό ρόλο, εξερευνά την ιστορία μίας κακοποιητικής σχέσης μέσα από ένα sci-fi πρίσμα, που «αγγίζει» τα όρια μεταξύ τεχνολογίας και πραγματικής ζωής. Μια νέα γυναίκα, η Hazel Green, βρίσκεται εγκλωβισμένη εδώ και δέκα χρόνια σ' έναν ασφυκτικό γάμο μ' έναν ψυχολογικά ασταθή, κοινωνιοπαθή δισεκατομμυριούχο που δραστηριοποιείται στον τεχνολογικό τομέα, τον Byron Gogol. Επιπλέον, εκείνος έχει τοποθετήσει κρυφά ένα πρωτοποριακό εμφύτευμα εντοπισμού – με την ονομασία «Φτιαγμένο για Αγάπη» - στον εγκέφαλο της. Αυτό το εμφύτευμα τού επιτρέπει να παρακολουθεί τη γυναίκα του και να γνωρίζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα της, ακόμα κι όταν η Hazel τελικά το σκάσει από τη συζυγική εστία και επιτρέψει στη γενέτειρα πόλη της, στο σπίτι όπου μένει ο πατέρας της μαζί με την Νταϊάν, μια ολοκαίνουργια συνθετική κούκλα σε φυσικό μέγεθος.

Πρωταγωνιστούν: Cristin Milioti (How I Met Your Mother, Once, Palm Springs), Billy Magnussen (Into the Woods), Ray Romano (Everybody Loves Raymond, Η Εποχή Των Παγετώνων)

Μερικά Fun Facts:

-Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Alissa Nutting που κυκλοφόρησε το 2017 και ψηφίστηκε σαν βιβλίο της χρονιάς από τα έγκυρα περιοδικά GQ και The New Yorker.

-H Cristin Milioti, με ιταλικές, βελγικές, ιρλανδικές, σκωτζέζικες και τσέχικες ρίζες ήταν υποψήφια για βραβείο Τόνι το 2012 για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ Once, κι αφού χρειάστηκε να μάθει πρώτα πιάνο για τις ανάγκες του ρόλου της. Στη μικρή οθόνη έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά How I Met Your Mother, ενώ έχει συμμετάσχει σε επεισόδια των Fargo, Black Mirror, Sopranos. Έπαιξε, σχεδόν αγνώριστη, τη σύζυγο του χαρακτήρα του Leonardo Di Caprio στο Wolf of Wall Street του Martin Scorsese, ενώ έκλεψε την παράσταση στο πρόσφατο χιτ του φεστιβάλ Sundance, Palm Springs.

-Η πρώτη σκηνή, όπως γίνεται και στο βιβλίο, θυμίζει παρωδία του φιλμ – αλλά και του βιβλίου - Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι, που εξερευνά παρόμοια θέματα, όσον αφορά στα όρια της οικειότητας και την ψυχολογική και σωματική εξάρτηση σε μια σχέση.

-Οι κινήσεις της Hazel φαίνονται μερικές φορές σαν να μιμούνται εκείνες ενός ρομπότ, κάτι που ενσαρκώνει πλήρως την ιδέα μιας γυναίκας που βρίσκεται σ' έναν αδιέξοδο γάμο.

Προβολή στο COSMOTE TV PLUS, με τα τελευταία 2 επεισόδια στις 16/04.

3 ολοκληρωμένες σειρές για binge-watching

Resident Alien (Περιπέτεια, Κωμωδία, Θρίλερ, Φαντασία) 2020

10 επεισόδια

Δεν είναι πάντα εύκολο να δημιουργήσει κανείς κάτι νέο με έναν «αγαπημένο εξωγήινο» αλλά το Resident Alien το καταφέρνει. Βασισμένη στο comic του Dark Horse, η σειρά ακολουθεί την περιπέτεια του Harry (Alan Tudyk) ο οποίος ήρθε στη Γη με μία αποστολή - το διαστημόπλοιό του όμως συνετρίβη και έχασε το πολύτιμο φορτίο του - κι έτσι, αποκλεισμένος στην πόλη Parience του Κολοράντο, αναζητά τη συσκευή που θα τον βοηθήσει να ολοκληρώσει την αποστολή του, χωρίς απαραίτητα να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη διαμονή του. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά ο Harry ερχόμενος στη Γη, κατέλαβε το σώμα ενός γιατρού, με αποτέλεσμα η αστυνομία της περιοχής να τον καλεί για να εξετάσει ένα πτώμα που βρέθηκε σε μία σπάνια δολοφονία. Η κατάσταση τον αναγκάζει να συνυπάρχει με τους ανθρώπους - κάτι που απέφευγε καιρό - και τελικά, μάλλον να αρχίσει να τους συμπαθεί.

Πρωταγωνιστούν: Ο υποψήφιος για Emmy Alan Tudyk (Rogue One) Sara Tomko (Sneaky Pete), Corey Reynolds (The Terminal)

Luther (Έγκλημα, Δράμα, Μυστήριο) 2010

4 σεζόν και 1 special (2 επεισόδια)

Η σειρά που κέρδισε στον Idris Elba τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά. Το Luther είναι η σειρά που άλλαξε τους κανόνες του αστυνομικού θρίλερ ριζικά, αποκαλύπτοντας τον δολοφόνο, τον δράστη του εγκλήματος, από τη αρχή. O Idris Elba, στον ρόλο του Detective Chief Inspector, John Luther, είναι ένας μανιακός, ευέξαπτος και ασυνήθιστα ταλαντούχος και αφοσιωμένος αστυνομικός, γνωστός για το ότι «σπάει» τους κανόνες συνεχώς. Μπορεί οι μέθοδοί του να είναι επαναστατικές, αλλά πάντα καταφέρνει να φέρει το σωστό αποτέλεσμα - ο Luther ερευνά τα χειρότερα πιθανά εγκλήματα, προσπαθώντας παράλληλα να ισορροπήσει την προσωπική του ζωή που είναι γεμάτη από εξίσου πολλές ανατροπές.

Πρωταγωνιστούν: Idris Elba (The Wire, Mandela), Ruth Wilson (the affair, Saving Mr Banks, Locke), Dermot Crowley, Michael Smiley

Mad Men (Δράμα) 2007-2015

7 κύκλοι

Το Mad Men είναι μία από τις πιο iconic σειρές που έχουν προβληθεί ποτέ στην τηλεόραση. Οι περισσότεροι από τους ηθοποιούς ήταν σχεδόν άγνωστοι όταν ξεκίνησε η σειρά - κανείς δεν ήξερε ποιος είναι ο John Hamm. Λίγα χρόνια αργότερα, η σειρά έχει κερδίσει 8 Χρυσές Σφαίρες, ενώ ο John Hamm κατάφερε να κερδίσει 2 φορές σε διάστημα 8 ετών τη Χρυσή Σφαίρα Ανδρικού Ρόλου. Επιπλέον, το Mad Men έχει κερδίσει 16 Emmys. Οι χαρακτήρες είναι ξεχωριστοί ο καθένας με τον δικό του τρόπο - από τον Don Draper, μέχρι την Joan Holloway-Harris και την Peggy Olson - και όλα ξεκινούν από μία διαφημιστική εταιρεία στα 60s. Κοινωνικά θέματα όπως ο ρατσισμός και ο σεξισμός της εποχής «αγγίζονται» με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ενώ η ιδέα του γνωστού «American Dream» αποδομείται σε μία προσεγμένη πλοκή, που καθιστά τη σειρά σχετική ακόμη και πάνω από μία δεκαετία κυκλοφορίας της.

Πρωταγωνιστούν: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser, January Jones, Christina Hendricks

Μάθετε περισσότερα για τις top σειρές της COSMOTE TV τον Απρίλιο, εδώ.