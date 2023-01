«And Just Like That...»: Επιστρέφει ο Έινταν, οι φωτογραφίες χέρι-χέρι με την Κάρι

Ένας χαρακτήρας απ' τα παλιά επιστρέφει στον νέο κύκλο του «And Just Like That...», της συνέχειας του «Sex and the City».

Ο Έινταν Σο, ο πρώην σύντροφος της Κάρι Μπράντσο, θα μπει και πάλι στη ζωή της, όπως αποδεικνύουν και οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο επίσημο προφίλ της σειράς στο Instagram.

Αναρτήθηκαν πέντε πόζες τους, στις οποίες φαίνονται να περπατούν χέρι, χέρι. «Σσσ. Μην το πείτε σε κανέναν» αναφέρεται στη λεζάντα.

Εδώ και αρκετό καιρό υπήρχε έντονη φημολογία για την επαναφορά του χαρακτήρα που υποδύεται ο Τζον Κόρμπετ, η οποία επιβεβαιώνεται τελικώς.

Παρότι δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση για τον ρόλο του, οι έως τώρα πληροφορίες ανέφεραν πως θα συμμετέχει σε αρκετά από τα επεισόδια.

Ο Έινταν είχε πρωτοσυστηθεί στο κοινό στον τρίτο κύκλο του «Sex and the City» και ήταν από τα άτομα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή της Κάρι, πριν παντρευτεί με τον Mr. Big. Υπενθυμίζεται πως στον πρώτο κύκλο της νέας σειράς, ο σύζυγος της πρωταγωνίστριας πεθαίνει.

Το And Just Like That...» ακολουθεί τις ζωές της Κάρι, της Μιράντα και της Σάρλοτ, καθώς αντιμετωπίζουν την περίπλοκη πραγματικότητά τους και συνεχίζουν την 30ετή κοινή τους πορεία.

Με πληροφορίες από Variety