Το K-pop συγκρότημα BTS έσπασε το ρεκόρ των περισσότερων views στο Youtube σε 24 ώρες με το καινούργιο τραγούδι Dynamite.

Το 7μελές γκρουπ από τη Nότια Κορέα ανέβασε το βίντεο κλιπ στη 1μμ τοπική ώρα την Παρασκευή, και μέσα σε 24 ώρες είχε καταγράψει περισσότερα από 98 εκατομμύρια views στην πλατφόρμα του Youtube, διαλύοντας το ρεκόρ της επίσης κορεάτικης μπάντας Blackpink που είχε πετύχει 86,3 εκατομμύρια views σε ένα 24ωρο με το "How You Like That" τον περασμένο Ιούνιο.

Η θυγατρική της Google, Alphabet Inc. στην οποία ανήκει το YouTube ανακοίνωσε πως θα ανανεώσει τις λίστες με τα ρεκόρ που έχουν παραμείνει στα δεδομένα της 18ης Αυγούστου. Το πρωί της Κυριακής, το κλιπ πλησίαζε τα 150 εκατομμύρια views.

Δεν είναι οι πρώτοι φορά που οι BTS φιγουράρουν στα charts των ρεκόρ. Πριν το "Dynamite" το συγκρότημα είχε ανέβει άλλες δέκα φορές στην λίστα με τα πιο δυναμικά ντεμπούτα όλων των εποχών.

Η ανδρική μπάντα έχει τεράστια απήχηση στα social media και τον Μάρτιο του 2016 το Forbes κατέτασσε τους BTS ως την μπάντα με τις περισσότερες αναδημοσιεύσεις στο Twitter. Ύστερα από την επιτυχία τους αυτή μάλιστα, το Twitter είχε κυκλοφορήσει μέχρι και emoji προς τιμή των BTS.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, οι BTS είχαν μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη ως πρέσβεις των UNICEF και τον Οκτώβριο του 2018, οι BTS έγιναν εξώφυλλο στο περιοδικό Time. Το περσινό Απρίλιο έγιναν η πρώτη μπάντα από την Ασία που ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Ακούστε το νέο τους κομμάτι: