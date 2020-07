Παρόλο που η Taylor Swift ανακοίνωσε την ύπαρξη του άλμπουμ της μόλις 15 ώρες πριν από την κυκλοφορία του, το «Folklore» πούλησε περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως σε μόλις 24 ώρες.

Σύμφωνα με την Republic Records, η οποία κυκλοφόρησε το άλμπουμ, το «Folκore» έσπασε επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ σε streaming στο Spotify από γυναίκα καλλιτέχνη με 80,6 εκατομμύρια streams και παρέδωσε «το πιο δημοφιλές ποπ άλμπουμ στην Apple Music σε 24 ώρες» με 35,47 εκατομμύρια streams.

Η Taylor Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία του άλμπουμ στο Twitter και στο Instagram με το μήνυμα «Τα περισσότερα πράγματα που είχα κανονίσει αυτό το καλοκαίρι δεν πρόκειται να γίνουν αλλά κάτι που δεν το είχα προγραμματίσει, τελικά έγινε».

Συνέθεσε και ηχογράφησε την μουσική κατά την διάρκεια της καραντίνας και συνεργάστηκε με μερικούς μουσικούς της ήρωες από απόσταση.

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b