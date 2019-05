Η Ολλανδία με τον Duncan Laurence και το τραγούδι «Arcade» κέρδισε τον 64ο διαγωνισμό της Eurovision, αλλά η διοργάνωση σήμερα ετοιμάζεται να απαντήσει στις δυο πολιτικές παρεμβάσεις υπέρ της Παλαιστίνης που έγιναν από την Μadonna και το συγκρότημα Hatari από την Ισλανδία.

Οι εφημερίδες Ηaaretz και Times of Israel μεταδίδουν πως οι διοργανωτές του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στο Ισραήλ ενδέχεται να τιμωρήσουν την ισλανδική μπάντα Hatari, καθώς προς το τέλος της ζωντανής μετάδοσης, μέλη της σήκωσαν πανό και σημαίες της Παλαιστίνης, παραβιάζοντας την απαγόρευση του διαγωνισμού για την προώθηση πολιτικών θέσεων.

Το εκτελεστικό συμβούλιο του διαγωνισμού θα συζητήσει «τις συνέπειες αυτής της δράσης», αναφέρει μια δήλωση. Ένα μέλος των Hatari δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram όπου έδειχνε έναν οργισμένο υπάλληλο της διοργάνωσης να ζητά από το συγκρότημα να παραδώσει τα πανό, με την παλαιστινιακή σημαία και τη λέξη Παλαιστίνη.

Iceland’s #Hatari member posted on Instagram how security @ #EurovisionTelAviv confiscated their #Palestine flags👇🏻pic.twitter.com/IyCBChyvDC