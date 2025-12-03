TV & MEDIA
Κόνι Μεταξά: «Η Ζόζεφιν με έχει κάνει μπλοκ στα social media»

«Με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε μένα όλους τους άλλους συνεργάτες» ανέφερε για τον Τάσο Ξιαρχό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου Κόνι Μεταξά / NDP
Η Κόνι Μεταξά μίλησε ανοιχτά για τα άτομα που την έχουν κάνει μπλοκ στα social media, στην εκπομπή του Fipster «Μπαμ Μπουμ» στο Youtube.

Η Κόνι Μεταξά βρέθηκε καλεσμένη στο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής και απάντησε σε όλες της ερωτήσεις που της έγιναν, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι η Ζόζεφιν αλλά και η Κωνσταντίινα Σουλτάτη, την έχουν κάνει μπλοκ στα social media.

Πρόκειται για δύο άτομα με τα οποία η τραγουδίστρια έκανε κολλητή παρέα στο παρελθόν και τα τελευταία χρόνια είχε προκαλέσει αίσθηση η απομάκρυνσή τους, χωρίς ωστόσο να έχει ειπωθεί ποτέ κάτι για τις μεταξύ τους σχέσεις.

«Δεν κάνω εγώ μπλοκ. Εκείνοι με κάνουν. Με έχουν κάνει η Josephine και η Κωνσταντίνα Σουλτάτη. Δεν θα κάνω κανέναν μπλοκ γιατί δεν είμαι 5 χρονών. Κάνω μόνο όσους μου μιλάνε πάρα πολύ άσχημα στα σχόλια» ανέφερε αρχικά η Κόνι Μεταξά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις σχέσεις της με τον γνωστό χορογράφο Τάσο Ξιαρχό.

«Με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε μένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθια», συμπλήρωσε.

