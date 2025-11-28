Μαρία Κίτσου: «Μπορεί και αυτός να έχει παραπάνω κιλά, αλλά θα γράψει “πώς έγινε έτσι η Κίτσου"»

Για τα κακεντρεχή σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media, μίλησε εκτενώς σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μαρία Κίτσου.

Η καταξιωμένη ηθοποιός Μαρία Κίτσου, την Πέμπτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας ανοιχτά μεταξύ άλλων και για το body shaming που δέχεται στα social media τα τελευταία χρόνια.

Η δημοφιλής ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ρωτήθηκε πως αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται τα σχόλια αυτά όταν πέφτουν στην αντίληψή της, με την ίδια να εξηγεί πως υπάρχει πάρα κόσμος που μπορεί να έχει τα ίδια προβλήματα, αλλά να τα κάνει προβολή σε έναν άλλο άνθρωπο.

«Νομίζω ότι οι γυναίκες με αγαπούν λίγο παραπάνω, απ’ ό,τι βλέπω και από τους ακόλουθους στο Instagram. Ίσως ταυτίζονται με τους ρόλους που έχω κάνει, τους ενέπνευσε η Λενιώ, θα ήθελαν ίσως να είναι η Λενιώ. Ή, στο “Να με λες μαμά”, ο ρόλος μου τις συγκίνησε πάρα πολύ. Ήρθαν πολύ κοντά μου. Όταν όμως έρχεται το κακό σχόλιο, το αντιμετωπίζω κοινωνιολογικά. Γιατί έχει την ανάγκη αυτός ο άνθρωπος να πει ένα πικρόχολο σχόλιο;», ανέφερε αρχικά η Μαρία Κίτσου.

«Είναι δικό του όλο, προβολή του ίδιου, των προβλημάτων του. Ήταν σαν να με πρόσβαλε. Το πήρα σαν προσβολή, αλλά δε στεναχωρήθηκα. Πάντα όμως είχα στο νου μου ότι ξέρω γιατί, ξέρω πώς, ξέρω γιατί τα λένε. Ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που μπορεί να περνάει τα ίδια προβλήματα, αλλά να τα κάνει προβολή στον άλλον. Δηλαδή μπορούσε και αυτός να έχει παραπάνω κιλά, αλλά θα γράψει “πώς έγινε έτσι η Κίτσου”», συνέχισε.

«Σαν να μην είσαι άνθρωπος, έτσι σε αντιμετωπίζουν καμιά φορά. Έχω αναπτύξει όμως μια αίσθηση σαν να μη φτάνουν στα αυτιά μου αυτά. Παρ’ όλο που απευθύνονται σε μένα. Είναι κατάκτηση να μην με επηρεάζουν, όπως παλιά, στις "Άγριες Μέλισσες", ενώ λέγανε για τον ρόλο, πάλι γινόταν με έναν τρόπο προσωπικό» κατέληξε για το ζήτημα.