MadWalk 2025: Οι «εκπλήξεις» της βραδιάς

Το χορευτικό του Σάκη Ρουβά με τη Βίκυ Καγιά, η κόρη της Ήβης Αδάμου και η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στα highlights του event

Με μια σειρά ανατρεπτικών εμφανίσεων ολοκληρώθηκαν τα MadWalk 2025, το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου.

Από το χορευτικό του Σάκη Ρουβά με τη Βίκυ Καγιά στην εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου και την ερμηνεία του Γιώργου Μαζωνάκη που τραγούδησε Διονύση Σαββόπουλο, το fashion music projec ολοκληρώθηκε με πλούσιο πρόγραμμα. Από τις εκπλήξεις της βραδιάς ξεχώρισε η στιγμή που η Ήβη Αδάμου υποδέχθηκε την κόρη της στη σκηνή, στο φινάλε του δικού της σόου.

Στα highlights του μουσικού event μόδας, έκανε και το μοντέλο, Γκάια Μερκούρη, που συμμετείχε στα MadWalk 2025 ως τραγουδίστρια. Το event πλαισιώθηκε από μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ανάμεσά τους, ο Σάκης Ρουβάς, ο Θοδωρής Φέρρης, ο Γιώργος Μαζωνάκης, η Ζόζεφιν, η Αναστασία, η Lila, ο ZAF. Το φινάλε έκανε η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, Loreen, που τραγούδησε το «Tattoo».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με με λουκ εμπνευσμένο από την παραδοσιακή ανδρική φορεσιά της Ελλάδας, που παραπέμπει στην Επανάσταση του 1821, τραγούδησε την «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά

Η Loreen

Η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Ήβη Αδάμου στη σκηνή με την κόρη της

Η Ρία Ελληνίδου

Η Ζόζεφιν

Η Γκάια Μερκούρη

Ο Θοδωρής Φέρρης