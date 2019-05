Η αποστολή της Ισλανδίας με το συγκρότημα Hatari θέλησε να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα υπέρ των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια του χθεσινού διαγωνισμού της Eurovision στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.

Οι Ηatari σήκωσαν κασκόλ και σημαίες υπέρ της Παλαιστίνης. Ο σκηνοθέτης φρόντισε να διώξει γρήγορα την κάμερα από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ενώ η αντίδραση του κοινού ήταν να αποδοκιμάσει έντονα με τους παρουσιαστές να επιχειρούν να συνεχίσουν κανονικά την ροή της μετάδοσης.

Νωρίτερα, κίνηση πολιτικού συμβολισμού έκανε και η Μαντόνα. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της στη σκηνή, στις πλάτες δύο χορευτών που ήταν αγκαλιασμένοι υπήρχαν οι σημαίες Ισραήλ και Παλαιστίνης. Πληροφορίες που μεταδίδονται αναφέρουν πως υπάρχει μεγάλη ενόχληση στους διοργανωτές για την κίνηση αυτή καθώς στις πρόβες δεν υπήρχαν σημαίες.

Κυκλοφορεί μάλιστα και ένα tweet που φέρεται να είναι η δήλωση της EBU για την κίνηση της Μαντόνα. «Η Εurovision δεν είναι εκδήλωση πολιτικού περιεχόμενου και η Μαντόνα το γνώριζε αυτό» τονίζει η ανακοίνωση δείχνοντας τη δυσαρέσκεια τη διοργάνωσης. Σημειώνεται πως οι πρόβες της Μαντόνα έγιναν υπό απόλυτη μυστικότητα.

"Let's never underestimate the power of music to bring people together" - @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3