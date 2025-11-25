TV & MEDIA
TV & Media

Βασίλης Μπισμπίκης: Η άβολη στιγμή on camera σε ερώτηση για το τροχαίο στη Φιλοθέη

«Τι εννοείς;» ήταν η αντίδραση του ηθοποιού, με τη συνάδελφό του, Κλέλια Ρένεση, να προσπαθεί να αποφορτίσει την αμήχανη στιγμή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βασίλης Μπισμπίκης: Η άβολη αντίδραση on camera σε ερώτηση για το τροχαίο στη Φιλοθέη Facebook Twitter
Φωτ. Βασίλης Μπισμπίκης / Glomex
0

Μία αμήχανη στιγμή είχε ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά τη διάρκεια πρόσφατων τηλεοπτικών δηλώσεών του.

Το βράδυ της Δευτέρας ήταν η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» και ο Βασίλης Μπισμπίκης, ένας εκ των πρωταγωνιστών, έδωσε το παρών συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή.

Μετά το τέλος της πρεμιέρας, τόσο ο ίδιος όσο και η συμπρωταγωνίστρια του στην ταινία, Κλέλια Ρένεση, έκαναν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Κατά τη διάρκεια αυτών, ο Βασίλης Μπισμπίκης ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έμμεσα και για το τροχαίο ατύχημα που είχε στη Φιλοθέη.

«Όλες τις ατυχίες, που μπορεί να έχουν συμβεί, τις αφήνετε όλες πίσω», ήταν συγκεκριμένα η ερώτηση του δημοσιογράφου, φέρνοντας τον ηθοποιό σε αμήχανη θέση, με τον ίδιο στη συνέχεια να απαντά: «Τι εννοείς;».

«Γενικά, επειδή ήσασταν και ένα πρόσωπο της επικαιρότητας πριν από λίγο καιρό, αν τα έχετε αφήσει όλα πίσω σας» συνέχισε ο δημοσιογράφος, με την Κλέλια Ρένεση να παρεμβαίνει με χιούμορ για αποφορτίσει την αμήχανη στιγμή.

«Όλα καλά, όλα καλά. Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω την ανάγκη της αποδοχής από ανθρώπους που δεν είναι στο στενό, οικογενειακό, φιλικό πλαίσιο», επισήμανε κλείνοντας ο Βασίλης Μπισμπίκης.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Κανείς δεν είναι άγιος, ούτε εγώ είμαι»

LiFO Talks / Βασίλης Μπισμπίκης: «Κανείς δεν είναι άγιος, ούτε εγώ είμαι»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης σκιαγραφεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», μιλώντας για τα όρια, την ανθρώπινη φύση και τη δύναμη του σοκ στην τέχνη.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΛΑΡΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λουτράκι: «Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα» - Αποχώρησε από ζωντανή σύνδεση η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

TV & Media / Λουτράκι: «Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα» - Αποχώρησε από ζωντανή σύνδεση η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

«Δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυρία, ήθελε να κάνει τον θεατρινισμό της, ήθελε να βγει στην τηλεόραση για να κάνει αυτό το show» ανέφερε φανερά ενοχλημένος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας
LIFO NEWSROOM
Κρις Τζένερ: Η άβολη στιγμή που οι κόρες της αστειεύτηκαν ότι ο Ο. Τζ. Σίμπσον είναι ο πραγματικός πατέρας της Κλόε

TV & Media / Κρις Τζένερ: Η άβολη στιγμή που οι κόρες της αστειεύτηκαν ότι ο Ο. Τζ. Σίμπσον είναι ο πραγματικός πατέρας της Κλόε

«Και οι δύο μπαμπάδες μου» - Η 70χρονη παρέμεινε σιωπηλή κατά τη διάρκεια της φαινομενικά άβολης στιγμής, κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου των Καρντάσιανς στο Hulu
LIFO NEWSROOM
 
 