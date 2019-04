Πριν γραφτεί οτιδήποτε, ας προειδοποιήσουμε τους φανατικούς του Game of Thrones ότι από εδώ και κάτω θα έρθουν αντιμέτωποι με spoilers, οπότε αν δεν έχουν δει το τρίτο επεισόδιο της επικής σειράς, ας σταματήσουν την ανάγνωση εδώ.

Και ας πάμε στο κυρίως θέμα: η μάχη του Γουίντερφελ αυτή τη στιγμή και από την προβολή της Δευτέρας και μετά είναι το απόλυτο trend στις συζητήσεις των χρηστών στα social media, ανά τον κόσμο.

Άλλοι εστιάζουν στο φρικτό πλην ηρωικό τέλος αρκετών πρωταγωνιστών. Άλλοι γκρινιάζουν για τα σκοτεινά πλάνα καθ' όλη τη διάρκεια της μάχης (σ.σ.: ας είμαστε αντικειμενικοί, είναι ακριβό το cgi, κάπως έπρεπε να μαζευτεί το budget, σχολιάζουν στα site του εξωτερικού), άλλοι δυσφορούν με το πώς ο Τζον Σνόου άφησε τις γυναίκες του βασιλείου να κάνουν τη σκληρή δουλειά.

Όλοι, ωστόσο, συμφωνούν ότι ήταν ένα επεισόδιο που δύσκολα θα ξεχαστεί, το οποίο φιλοξένησε μία από τις εντυπωσιακότερες μάχες που έχουν αποδοθεί μέχρι σήμερα, ένα κομμάτι της σειράς το οποίο απαίτησε σκληρή δουλειά από την πλευρά τόσο του πρωταγωνιστικού καστ όσο και της παραγωγής.

Για την ιστορία, οι αριθμοί μπορούν να μιλήσουν καλύτερα για το επεισόδιο της "Μάχης του Γουίντερφελ":

- Χρειάστηκαν 55 συνεχόμενες ημέρες γυρισμάτων

- 750 άνθρωποι του σετ επί ποδός όλο αυτό το διάστημα

- Ήταν η μάχη που διήρκεσε περισσότερο από κάθε άλλη της σειράς: ο λόγος για 82 λεπτά συνεχούς καταγραφής των μαχών στα διάφορα σημεία του Γουίντερφελ

- Ήταν η μεγαλύτερη χρονικά μάχη στην ιστορία της τηλεόρασης μέχρι σήμερα.

- Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, μόνο το βράδυ της Κυριακής περισσότεροι από 12 εκ. άνθρωποι παρακολούθησαν το επεισόδιο από το ΗΒΟ, ενώ μέχρι στιγμής δεν είναι ούτε κατά προσέγγιση γνωστός ο αριθμός των ανθρώπων που το είδαν μέσω internet.

- Η "Κόκκινη Γυναίκα" ή αλλιώς η Μάγισσα Μελισάντρα (που υποδυόταν η ηθοποιός Carice Van Houten) αναδεικνύεται από τις πλέον δημοφιλείς ηθοποιούς της σειράς στο Instagram, καθώς στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό για να ευχαριστήσει τους τηλεθεατές για τα τρυφερά τους μηνύματα, συγκέντρωσε περισσότερα από 283.000 likes και σχεδόν 9.000 σχόλια για την ερμηνεία της.

- Ο ηθοποιός Kristofer Hivju, που υποδύεται τον Tormund Giantsbane, αποκάλυψε ότι είχε γυρίσει αρκετές σκηνές στις οποίες ο χαρακτήρας του πεθαίνει, όμως, καμία από αυτές τις σκηνές δεν προβλήθηκε στο επεισόδιο της 28ης Απριλίου...

