Ζάκυνθος: Η απάντηση του δασκάλου για την επίθεση του Μητροπολίτη Δωδώνης για την ενδυμασία του

«Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα» αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του ο δάσκαλος και διευθυντής σχολείου για την επίθεση που δέχθηκε σε εκκλησία της Ζακύνθου.

Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης για την 28η Οκτωβρίου όταν ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος τον επέπληξε δημόσια εξαιτίας της ενδυμασίας του.

Την ώρα που ο δάσκαλος εκφωνούσε τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, ο Μητροπολίτης βγήκε από το ιερό και του επιτέθηκε λεκτικά λέγοντας μεταξύ άλλων: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες στην εκκλησία; Απαράδεκτος, αίσχος!».

Ο δάσκαλος και διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου, Ηλίας Φλάμπουρας, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την επίθεση που δέχθηκε για την ενδυμασία του, τονίζοντας πως «δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα».

Επίσης, θέλησε να ευχαριστήσει όσους τον στηρίζουν. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους» κατέληξε στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του δασκάλου:

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα: ''Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα''.

Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».