Ζάκυνθος: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες;» - Επίθεση του μητροπολίτη σε δάσκαλο για την ενδυμασία του

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε σε εκκλησία της Ζακύνθου κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης για την 28η Οκτωβρίου, όταν ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος επέπληξε δημόσια τον διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου, Ηλία Φλάμπουρα, εξαιτίας της ενδυμασίας του.

Την ώρα που ο εκπαιδευτικός εκφωνούσε τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, ο μητροπολίτης βγήκε από το ιερό και του επιτέθηκε λεκτικά λέγοντας μεταξύ άλλων: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες στην εκκλησία; Απαράδεκτος, αίσχος!». Ο δάσκαλος συνέχισε την ομιλία του μέχρι τέλους, τονίζοντας ότι τα λόγια του ίδιου ήταν «μια απάντηση σε όσους του επιτέθηκαν».

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου καταδίκασε δημόσια τη στάση του μητροπολίτη, μιλώντας για «απαράδεκτη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός εκπαιδευτικού που υπηρετεί με ήθος και συνέπεια».

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι «οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν με το παράδειγμα και όχι με το ένδυμα», ενώ καλεί τους θεσμούς να επιδεικνύουν σεβασμό προς το έργο και την προσωπικότητα των δασκάλων.

Το συμβάν έχει πυροδοτήσει συζητήσεις στο νησί για τα όρια του εκκλησιαστικού λόγου σε δημόσιες εκδηλώσεις και την απαραίτητη διακριτικότητα που επιβάλλεται σε χώρους εκπαίδευσης και λατρείας.

Δείτε το επεισόδιο στο 20:30