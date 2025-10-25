ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη σε παράρτημα επί της Λ. Συγγρού

Από την έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΡΗΞΗ Facebook Twitter
Αστυνομική επιχείρηση σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης / Eurokinissi
0

Με κείμενο που ανάρτησαν σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών για την υπεράσπιση της μνήμης του αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη και της Παλαιστινιακής αντίστασης» ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί της Λεωφόρου Συγγρού.

Στο κείμενό τους, τα άτομα που ανέλαβαν την ευθύνη για την έκρηξη έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού, αναφέρονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιδοτήσεις και στις συνθήκες, και τον διαμοιρασμό, που επικρατούν στον πρωτογενή τομέα.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Το χρονικό της έκρηξης στο παράρτημα

Η έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025, στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Συγγρού, έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 23:00, άγνωστος τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, στην είσοδο του κτιρίου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πρόσοψη, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εξετάζει τα υπολείμματα του μηχανισμού προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη ή στοιχεία που θα οδηγήσουν στους δράστες.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκρηξη από γκαζάκια έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο κέντρο της Αθήνας

Ελλάδα / Έκρηξη από γκαζάκια έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 23:00, άγνωστος τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, στην είσοδο του κτιρίου
LIFO NEWSROOM
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ελλάδα / ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβαθμίζει τις κατηγορίες κατά του λογιστή της εγκληματικής οργάνωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις – Στοιχεία πολυτελείας, ακριβά ταξίδια και απολογίες για 12 ακόμα κατηγορούμενους
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα»

Ελλάδα / Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα»

Ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε στίχους του Διονύση Σαββόπουλο από τον Άγγελο - Εξάγγελο, «γιατί αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής»
LIFO NEWSROOM
Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

Ελλάδα / Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

«Ίσως οι αφηγήσεις των πρώτων και νεανικών μας χρόνων που προλάβαμε να μοιραστούμε και σε έκαναν να με αποκαλείς την "καινούργια μου παιδική φίλη"», είπε η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
LIFO NEWSROOM
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ελλάδα / ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβαθμίζει τις κατηγορίες κατά του λογιστή της εγκληματικής οργάνωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις – Στοιχεία πολυτελείας, ακριβά ταξίδια και απολογίες για 12 ακόμα κατηγορούμενους
LIFO NEWSROOM
Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη - Χτυπήματα φέρει και ο 4χρονος γιος

Ελλάδα / Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη - Χτυπήματα φέρει και ο 4χρονος γιος

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο - Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»
LIFO NEWSROOM
Δημογραφικό και υπογεννητικότητα: Για 45 χρόνια έξι νομοί καταγράφουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις

Ελλάδα / Δημογραφικό και υπογεννητικότητα: Για 45 χρόνια έξι νομοί καταγράφουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις

Νέα ανάλυση αποκαλύπτει τις τεράστιες δημογραφικές ανισότητες στην Ελλάδα: έξι νομοί με 45 χρόνια περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, και μια χώρα που γερνά ταχύτερα από ποτέ
LIFO NEWSROOM
 
 