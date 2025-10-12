ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η στιγμή της έκρηξης σε παράρτημα επί της Λ. Συγγρού

Στο βίντεο διακρίνονται τρεις άνθρωποι να τοποθετούν τον μηχανισμό και έπειτα να διαφεύγουν από το σημείο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η στιγμή της έκρηξης σε παράρτημα επί της Λ. Συγγρού Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της τοποθέτησης και τη στιγμή της έκρηξης έξω από το παράρτημα του υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λ. Συγγρού αργά το βράδυ του Σαββάτου (11/10), ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Κάμερες ασφαλείας κοντά στο σημείο της έκρηξης κατέγραψαν το συμβάν, αλλά και τις ύποπτες κινήσεις τριών ανθρώπων.

Δύο άτομα κινούνται προς το παράρτημα του υπουργείου και το ένα κρατά το σακίδιο που φέρεται να περιέχει τον εμπρηστικό μηχανισμό, γκαζάκια και μπιτόνια με εύφλεκτο υγρό, τα οποία πυροδοτεί. 

Οι κάμερες έχουν καταγράψει στη συνέχεια τρία άτομα την ώρα που επιχειρούν να απομακρυνθούν από την περιοχή. 

Τα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών μετέφεραν υπολείμματα στα ειδικά εργαστήρια και πλέον οι Αρχές περιμένουν και προκήρυξη ανάληψης ευθύνης, που πιθανόν να συνδέεται με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκρηξη από γκαζάκια έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο κέντρο της Αθήνας

Ελλάδα / Έκρηξη από γκαζάκια έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 23:00, άγνωστος τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, στην είσοδο του κτιρίου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έκρηξη από γκαζάκια έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο κέντρο της Αθήνας

Ελλάδα / Έκρηξη από γκαζάκια έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 23:00, άγνωστος τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, στην είσοδο του κτιρίου
LIFO NEWSROOM
 
 