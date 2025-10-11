Έκρηξη από γκαζάκια έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 23:00, άγνωστος τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, στην είσοδο του κτιρίου

Έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Συγγρού, έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν από τις 23:00, άγνωστος τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, στην είσοδο του κτιρίου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πρόσοψη, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εξετάζει τα υπολείμματα του μηχανισμού προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη ή στοιχεία που θα οδηγήσουν στους δράστες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.