Ξεκινούν οι πρώτες κλήσεις από κάμερες - Πού βλέπουν οι πολίτες τα πρόστιμα

Ξεκινούν να στέλνονται, μέσω gov.gr, οι πρώτες κλήσεις από τις κάμερες για παραβιάσεις του ΚΟΚ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, σήμερα (3/11) ανακοινώνονται οι πρώτες κλήσεις από τις κάμερες, που αφορούν πρόστιμα άνω των 2.000 ευρώ και ταχύτητες πάνω από 200 χιλιόμετρα.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των πρώτων παραβατών είναι και δύο οδηγοί με supercar, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 2.000 ευρώ για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Οι δύο οδηγοί έτρεχαν με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό, όταν τους έπιασε η κάμερα της Τροχαίας.

Όπως είχε ανακοινώσει στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου έρχονται οι πρώτες κλήσεις από τη σύνδεση των καμερών με το gov.gr.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι οι πρώτες κάμερες έχουν τοποθετηθεί, και θα μπουν και άλλες, καθώς εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης και βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε περιφέρεια, δήμος ή οργανισμός επιθυμεί να τοποθετήσει κάμερες, κατόπιν έγκρισης, θα μπορεί να το κάνει.

Οι νέες κάμερες συνδέονται με τις 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής (για παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη) και τις 500 κινητές κάμερες που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία, τραμ και άλλα οχήματα.

Η πλήρης υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος σε όλη τη χώρα αναμένεται εντός του 2026 με προοπτική στη συνέχεια οι κάμερες να φτάσουν έως και τις 3.000. Οι πρώτες 41 κάμερες βρίσκονται ήδη σε 17 δήμους του λεκανοπεδίου, ενώ το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται να ξεπεράσουν τις 500. Θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και σε επικίνδυνες διασταυρώσεις.

Πού βλέπουν οι πολίτες τις κλήσεις

Οι νέες συσκευές καταγράφουν επί 24 ώρες και εντοπίζουν αυτόματα:

παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη

υπέρβαση ορίου ταχύτητας

χρήση κινητού τηλεφώνου

μη χρήση ζώνης και κράνους

Οι φωτογραφίες ή το βίντεο στέλνονται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Διαχείρισης, όπου μετά από έλεγχο, θα επιβεβαιώνεται η παράβαση.

Στη συνέχεια, η κλήση στέλνεται στον παραβάτη οδηγό. Συγκεκριμένα, η κλήση θα εμφανίζεται στη θυρίδα πολίτη στο my.gov.gr/ gov.gr. Εκεί θα βλέπει ότι έχει βεβαιωθεί παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στο όνομά του. Αυτό είναι πλέον το «επίσημο χαρτί», απλώς σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι κάμερες βλέπουν «τα πάντα με ακρίβεια και οι οδηγοί θα πρέπει πλέον να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς όλες τους οι κινήσεις θα καταγράφονται και δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν».

