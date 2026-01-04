Πάτρα: Οκτώ προσαγωγές για τον θάνατο του 30χρονου από ξυλοδαρμό έξω από μπαρ

Πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες, συνολικά οκτώ άτομα, προσήγαγαν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο των ερευνών τους για τη χθεσινή (3/1) συμπλοκή σε μπαρ στην Πάτρα, όπου ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό.

Το περιστατικό στην Πάτρα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται από την Αστυνομία, όταν δύο παρέες, οι οποίες διασκέδαζαν στο κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, ήρθαν σε σύγκρουση.

Παράλληλα οι αστυνομικοί αναζητούν τρία άτομα τα οποία φέρονται να είναι οι δράστες του θανατηφόρου επεισοδίου. Πρόκειται για δύο αδέρφια και ένα ακόμα άτομο, τα οποία έχουν σχέσεις με κυκλώματα της νύχτας και βρισκόταν στο μαγαζί, όταν η παρέα του 30χρονου συνεπλάκη με την άλλη παρέα για ασήμαντη αφορμή.

Πάτρα: Το χρονικό του ξυλοδαρμού με θύμα τον 30χρονο

Η διαμάχη ξεκίνησε για έναν ασήμαντο λόγο, αλλά γρήγορα κλιμακώθηκε σε βίαιη συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ένας 30χρονος από τη μία παρέα δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από έναν ακόμα φίλο του, ο οποίος είχε υποστεί ελαφρύτερα τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Αργότερα, δύο ομάδες συνολικά 50 ατόμων, σύμφωνα με μαρτυρίες, προσέγγισαν καφέ που φέρεται να ανήκει σε άτομο που σχετίζεται με την υπόθεση και χρησιμοποιώντας ακόμα και σχάρες φρεατίων, άρχισαν να προκαλούν φθορές στο κατάστημα εστίασης.

Μάλιστα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη, η οποία βρήκε καταφύγιο σε γειτονικό κτίριο και στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο, καθώς είχε υποστεί σοκ. Η επίθεση κράτησε περίπου δέκα λεπτά και τα άτομα εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ