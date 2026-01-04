Αγροτικά μπλόκα: Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

Τα αγροτικά μπλόκα εξακολουθούν να επηρεάζουν την κυκλοφορία σε βασικά οδικά δίκτυα της χώρας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα.
Αντιπροσωπείες αγροτών από τα μπλόκα όλης της χώρας, συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους συζητούν, με στόχο τη λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματά τους.
Με νέα ανακοίνωση, η Αστυνομία ενημερώνει για τα σημεία, όπου υπάρχουν διακοπές ή εκτροπές και καλεί τους οδηγούς, να ανανεώνουν την ενημέρωσή τους, για την κυκλοφορία.
Όσον αφορά την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούνται οι παρακάτω διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
- Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,525 χ/θ του αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας), στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 115 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου).
- Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσ/νίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτ/μου ΑΘΕ.
- Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους-εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ) και στα δύο ρεύματα πορείας.