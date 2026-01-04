Αγρότες: Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη σήμερα για τα μπλόκα – Τι σκέφτονται να κάνουν

Κλιμάκωση εισηγούνται ενόψει της σημερινής πανελλαδικής σύσκεψης στις 12 το μεσημέρι στα Μάλγαρα, οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων, με σκέψεις και για κάθοδο των τρακτέρ και στην Αθήνα.

Γενικό «μπλακ άουτ» στις μετακινήσεις την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή με κλείσιμο και των παραδρόμων, εισηγούνται οι αγρότες από το μπλόκο στη Νίκαια. Την ίδια ώρα, νέα πρόσκληση για διάλογο απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Αγρότες: Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη σήμερα για τα μπλόκα

Στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, η τρίτη πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, αποφασίζονται τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας θα φιλοξενηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, σε μια στιγμή που συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη των τρακτέρ σε διάφορα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας σε Βορρά και Νότο και στους τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες.

Η κωμόπολη των Νέων Μαλγάρων, όπου θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη, είναι κομβικό σημείο για τις οδικές μεταφορές, αφού είναι χτισμένη πολύ κοντά στον άξονα της ΠΑΘΕ, που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα.

Στον εκεί σταθμό διοδίων, από όπου διέρχονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες οχήματα (πάνω από 25.000), είναι παραταγμένα για πάνω από έναν μήνα τα τρακτέρ και τα αγροτικά αυτοκίνητα αγροτών και κτηνοτρόφων και εκεί θα συγκεντρωθούν άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα από όλη τη χώρα, για να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση-κάλεσμά της για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει- μεταξύ άλλων- τα εξής: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε (…). Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Αγρότες: Tι σκέφτονται για τα μπλόκα

Και η πρόταση του Προμαχώνα είναι η κλιμάκωση του αγώνα.

«Θα μείνουμε στον αγώνα μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Αυτός ο αγώνας δεν έχει γυρισμό» είναι το μήνυμα των αγροτών της Θεσσαλίας, μετά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού χθες, στη Νίκαια, όπου αποφασίστηκε η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι αγρότες της Λάρισας λένε ότι θα μείνουν στους δρόμους όσο χρειαστεί ενώ αποφασίζουν για 48ωρο μπλακ άουτ για μετά τα Θεοφάνεια.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εξετάζουν και το ενδεχόμενο καθόδου των τρακτέρ στην Αθήνα, καθώς και το κλείσιμο όχι μόνο της Εθνικής που είναι κλειστή εδώ και 34 μέρες, αλλά και των παραδρόμων, δια των οποίων διεξάγεται μέχρι στιγμής η κίνηση των οχημάτων.

Στην Αχαΐα, οι αγρότες συζητούν για ευρείας κλίμακας κινητοποιήσεις. «Θα προχωρήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης, λιμάνια, Περιφέρεια, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες», δηλώνουν. Παράλληλα, χθες έκλεισαν την περιμετρική οδό της Πάτρας, δείχνοντας ότι σκληραίνουν τη στάση τους.

Οι αγρότες της Βοιωτίας περιμένουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης, μιλώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ