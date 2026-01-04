Λαϊκές αγορές: Απεργία επ' αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου - Ανακοίνωσαν τριήμερο εργατικών κινητοποιήσεων

Τριήμερο πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας που ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου στις λαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η έναρξη των κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, με συγκέντρωση στις 09:30 στην Πλατεία Συντάγματος και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό Νίκης.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, οι πωλητές θα συγκεντρωθούν στις 08:00 στην κεντρική πύλη της Λαχαναγορά Ρέντη, ενώ την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί μηχανοκίνητη πορεία, με σημείο εκκίνησης τη συμβολή των οδών Κηφισού και Λένορμαν (παράδρομος Παναγίτσας) και κατεύθυνση τα Διόδια Αφιδνών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι λαϊκές αγορές συμπληρώνουν 100 χρόνια λειτουργίας, ωστόσο —όπως τονίζει η Ομοσπονδία— το μέλλον του θεσμού παραμένει αβέβαιο.

Λαϊκές αγορές: Τα αιτήματα των πωλητών

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι πωλητές θέτουν συγκεκριμένα αιτήματα, με βασικότερο την τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Παράλληλα, ζητούν την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό, των τριετιών στη φορολόγηση, καθώς και της φορολόγησης βάσει του μέσου όρου ΚΑΔ, ενώ απαιτούν και την απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Επιπλέον, διεκδικούν μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε να διατηρηθούν χαμηλές οι τιμές για τους καταναλωτές, καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 120 δόσεις.