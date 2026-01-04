Γνωστός dating coach κατηγορείται για φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ

Η ομάδα των «hackers» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψε περίπτωση φοροδιαφυγής μέσω social media, εντοπίζοντας γνωστό dating coach, ο οποίος κατά τη διάρκεια εκδήλωσής του σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, διαπιστώθηκε πως δεν έκοβε αποδείξεις.

Αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο, που έχει αναπτύξει για την ανίχνευση ψηφιακής φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ εντόπισε πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach» και παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων ανδρών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν αγοράσει κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, με τις οποίες ο coach υπόσχεται ότι θα τους «αλλάξει τον τρόπο, με τον οποίο φλερτάρουν μια γυναίκα».

Κατά τη διερεύνηση της δραστηριότητάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στην πλατφόρμα TikTok, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτικές αρχές διαπίστωσαν τη διοργάνωση προγραμματισμένης εκπαιδευτικής εκδήλωσης επ' αμοιβή, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων.

ΑΑΔΕ: Κατηγορείται για φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ

Άμεσα καταρτίστηκε επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου και στελέχη της ΑΑΔΕ συμμετείχαν αφανώς στην εκδήλωση, υπό την ιδιότητα των εκπαιδευόμενων.

Η αιφνιδιαστική παρέμβαση του ελεγκτικού μηχανισμού αποκάλυψε τη μη έκδοση αποδείξεων για το σύνολο των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα τον άμεσο καταλογισμό των προβλεπόμενων προστίμων.

Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται στη συνολική δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου σε βάθος πενταετίας. Μέσω εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων και διασταυρώσεων στοιχείων, που αντλήθηκαν από την προσωπική του ιστοσελίδα και τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκύπτει σημαντικός όγκος αδήλωτων εισοδημάτων, με τη φοροδιαφυγή να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300.000 ευρώ.

