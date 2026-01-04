Προβλήματα στα ελληνικά αεροδρόμια: Τι αναφέρει ο Πρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για το FIR Αθηνών

Ο Παναγιώτης Ψαρρός, πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μίλησε στην ΕΡΤ σχετικά με τα προβλήματα στις συχνότητες του FIR Αθηνών το οποίο με τη σειρά του «καθήλωσε» δεκάδες πτήσεις σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια.

Αναφερόμενος στα προβλήματα, που εμφανίστηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια, διευκρίνισε πως το πρόβλημα αντιμετωπίζεται για λίγες πτήσεις προσωρινά με εναλλακτικές συχνότητες και πως δεν θα τον εξέπληττε εάν ο «ένοχος» του προβλήματος αποδειχθεί ο παλαιός εξοπλισμός και πως πρέπει να αποδοθούν ευθύνες.

«Από τις 9 το πρωί σήμερα χάθηκαν αιφνίδια όλες οι συχνότητες από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, Είναι η μεγαλύτερη μονάδα ελέγχου της χώρας, βρίσκεται στο παλιό Ελληνικό και στην ουσία ελέγχει όλο το FIR Αθηνών. Τα αεροδρόμια δεν επηρεάστηκαν αλλά δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τα αεροπλάνα που ήταν στον αέρα» είπε περιγράφοντας τι συνέβη.

Πρόβλημα στα ελληνικά αεροδρόμια: Παρόμοιο πρόβλημα και πέρυσι

Αναφερόμενος στο τις πταίει είπε πως δεν υπάρχει ενημέρωση για τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το πρόβλημα, επιμένοντας ωστόσο ότι «εξοπλισμός είναι πανάρχαιος». «Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πέρυσι είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα που επηρέασε τοπικά το αεροδρόμιο της Αθήνας με την απώλεια της επικοινωνίας με το λόφο Μερέντα που υπάρχει εκεί, ένα ραντάρ και κάποιες συχνότητες, και αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένα ανταλλακτικό το οποίο η ΥΠΑ δεν φρόντισε να προμηθευτεί εγκαίρως και μάλλον δεν είχε προμηθευτεί ακόμα» είπε και πρόσθεσε ότι η βλάβη είναι πολύ μεγάλης κλίμακας, κάτι απαράδεκτο να συμβαίνει, οπότε σίγουρα περιμένουμε κάποιον να αναλάβει και την ευθύνη γι αυτό το πράγμα που έγινε»

Σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη δολιοφθοράς. «Οι συνάδελφοι έκαναν ότι μπορούσαν, χρησιμοποίησαν ότι τεχνικό μέσο διέθεταν. Κάποιες άλλες συχνότητες που είχαν άλλο σκοπό, ήταν για άλλους τομείς ή για επικοινωνίες, χρησιμοποιήθηκαν για την κυκλοφορία, χρησιμοποιήθηκαν οι συχνότητες των αεροδρομίων, δηλαδή κάποια αεροπλάνα μεταβιβάστηκαν στα αεροδρόμια που είχαν ακόμα συχνότητες, έγινε προσπάθεια για επαναδρομολόγηση των πτήσεων για να περάσουν από άλλα FIR. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι συνάδελφοι μπόρεσαν και βρήκαν κάποιες συχνότητες που λειτουργούν και ένα μέρος του FIR μπορεί να εξυπηρετηθεί» ανέφερε ακόμη.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι το πρόβλημα πηγάζει από την τεχνική υποδομή επανέλαβε ότι δεν υπάρχει επίσημη απάντηση, ωστόσο δεν θα του προκαλούσε καμία έκπληξη «αν ήταν λόγω της παλαιότητας των συστημάτων». «Ούτως ή άλλως, όπου και να οφείλεται το σημερινό πρόβλημα, τα συστήματά μας είναι παμπάλαια. Παραβιάζουμε κάθε έννοια ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έχουμε πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δυο φορές. Έχουμε καταδικαστεί τη μία, τώρα ξεκίνησε η δεύτερη. Έπονται και άλλες παραπομπές. Τα συστήματα χαλάνε το ένα πίσω από το άλλο. Περιμένουμε ακόμα την επίσημη απάντηση. Από τότε που λέμε ότι υπάρχουν προβλήματα, κανένας δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη» τόνισε.

Προβλήματα στα ελληνικά αεροδρόμια: Η ανακοίνωση της ΥΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

«Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις» ανέφερε η ΥΠΑ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.