Έρχονται οι πρώτες κάμερες με ΑΙ στους δρόμους - Πού θα τοποθετηθούν

Περισσότερο ανασταλτικό, παρά τιμωρητικό χαρακτήρα θα έχουν οι πρώτες κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη (AI), που θα τοποθετηθούν στους ελληνικούς δρόμους για την αποτροπή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Στην ΕΡΤ μίλησε ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης Μαρκουίζος, αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας και κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας, προσδιορίζοντας τα σημεία που θα «μπουν» οι κάμερες με AI.

«Θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία, όπως στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Βουλιαγμένης, στη Μαραθώνος, στην Ποσειδώνος, σε μεγάλες λεωφόρους που έχουν σημεία με διασταυρώσεις και επικίνδυνους κόμβους» εξήγησε σχετικά ο αντιπεριφερειάρχης.

Κάμερες με AI στους δρόμους: Τι είπε ο αντιπεριφερειάρχης

«Οι καμερες θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία και θα λειτουργουν με την τεχνολογια της τεχνητης νοημοσυνης που σ' ένα αυτοματοποιημένο σύστημα θα βλέπει τις παραβάσεις, όπως χρήση κινητού, ζώνη, παράβαση ερυθρού σηματοδότη και θα έρχεται κατευθείαν -μέσω Gov- το πρόστιμο» αναφέρθηκε αρχικά.

«Αυτές οι κάμερες δεν υπάρχουν ακόμη, υπήρξε μία λανθασμένη κατανόηση και κάποιος δημοσιογράφος δημοσίευσε για 40 κάμερες και μετά ακολούθησε ένα ντόμινο δημοσιεύσεων για τις κάμερες, πράγμα που δεν ισχύει. Κάποιες από τις κάμερες πάνω στα φανάρια, είναι μετρητές κυκλοφοριακών φόρτων» εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης.

«Οι κάμερες οι οποίες καταγράφουν παραβάσεις, δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη. Όσον αφορά αυτές με την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν γίνει αρχικές εξαγγελίες από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το υπουργείο Μεταφορών, δεν υπάρχουν όμως ώριμες μελέτης, και δεν έχουν γίνει διαγωνισμοί, απ' όσα γνωρίζω δηλαδή» συνέχισε.

«Για τις 1.000, 1.200 και 1.500 κάμερες του υπουργείου, δεν έχω ακόμη σαφή εικόνα. Η περιφέρεια Αττικής θα τις τοποθετήσει σε 100 κόμβους, σε 100 σημεία, τα οποία μας έχει υποδείξει η Τροχαία, όπου γίνονται πολλά δυστυχήμα ή αρκετές παραβάσεις» είπε ακόμη.

«Σκοπός τους είναι να λειτουργήσουν ανασταλτικά, να δημιουργήσουν μία νέα κουλτούρα, να διαμορφωθεί μία καλύτερη συμπεριφορά. Θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία, όπως στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Βουλιαγμένης, στη Μαραθώνος, στη Ποσειδώνος, σε μεγάλες λεωφόρους που έχουν σημεία με διασταυρώσεις και επικίνδυνους κόμβους» διευκρίνισε.