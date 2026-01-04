ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά προβλήματα στα ελληνικά αεροδρόμια: Κλειστός ο Ελληνικός Εναέριος Χώρος - Ο λόγος

Δεν πραγματοποιούνται απογειώσεις και προσγειώσεις - Κανονικά εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι στον αέρα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα ελληνικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Αποτέλεσμα των προβλημάτων, είναι το γεγονός πως έχουν «παγώσει» όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ. Κανονικά εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι στον αέρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώ έκλεισε ο Ελληνικός Εναέριος Χώρος.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ.

 
 
 
