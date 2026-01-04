ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από ξυλοδαρμό έξω από μπαρ

Δύο παρέες που διασκέδαζαν σε νυχτερινό κέντρο, ήρθαν σε σύγκρουση

The LiFO team
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν δύο παρέες που διασκέδαζαν σε νυχτερινό κέντρο, ήρθαν σε σύγκρουση.

Η διαμάχη ξεκίνησε για έναν ασήμαντο λόγο, αλλά γρήγορα κλιμακώθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ένας 30χρονος από τη μία παρέα δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από έναν ακόμα φίλο του, ο οποίος είχε υποστεί ελαφρύτερα τραύματα.

Πάτρα: Γνωστοί στις Αρχές οι δράστες

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως και ξεκίνησε τις έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες είναι άτομα γνωστά στις Αρχές και φαίνεται να έχουν σχέση με τον κόσμο της νύχτας.

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην ταυτοποίησή τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

 
 
 
