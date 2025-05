The Upfront Initiative 2025: H ατζέντα του συνεδρίου και όλοι οι ομιλητές

Την Πέμπτη, 22 Μαΐου στην αίθουσα του αμφιθεάτρου «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» του Ωδείου Αθηνών, το The Upfront Initiative ανοίγει ξανά τη συζήτηση για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς – πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο, πιο δυναμικό.

Φέτος, στη σκηνή του Upfront συναντιούνται δεκάδες συμμετέχοντες που με πράξεις, στρατηγικές και δεσμεύσεις συμβάλλουν στη δημιουργία πιο δίκαιων και συμπεριληπτικών χώρων, σε μία εποχή που η αμφισβήτηση μεγαλώνει από κάθε πλευρά.

Στην «καρδιά» και του φετινού συνεδρίου βρίσκεται η κατάρριψη προκαταλήψεων που εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση στον εργασιακό χώρο και την εργασιακή εξέλιξη ατόμων που λόγω φύλου, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας και άλλων χαρακτηριστικών τους, βρίσκονται στο περιθώριο ή δεν έχουν ισότιμη αντιμέτωπιση.

Από τις 9 το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα το συνέδριο θα υποδεχθεί δεκάδες εταιρείες, φορείς και θεσμούς, οι οποίοι θα ενώσουν τις φωνές τους με προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας, του αθλητισμού, της ποπ κουλτούρας, της επικοινωνίας και της κοινωνίας των πολιτών για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της ισότητας και κατά των διακρίσεων και των στερεοτύπων.

Οι συζητήσεις που θα αναπτυχθούν στα πάνελ και στα fireside chats του συνεδρίου αφορούν, μεταξύ άλλων, τη γυναικεία ενδυνάμωση και τα πολλαπλά στερεότυπα, τα εμπόδια και τις προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν πρόσφυγες και μετανάστες από μειονοτικές ομάδες, τη woke κουλτούρα, τη gen z και το πώς αυτή μετασχηματίζει το εργασιακό τοπίο, την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία για όλους, την ορατότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών στα ανάπηρα άτομα, την προστασία των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων & τις DEI Στρατηγικές που κάνουν τη διαφορά.

Στα πλαίσια των αξιών της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας που ενστερνίζεται το Upfront, η προέλευση είναι ανοιχτή και δωρεάν, αφού πρώτα ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και κρατήσετε τη θέση σας μέσω της ιστοσελίδας www.upfront.gr, ενώ η γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου συμπεριλαμβάνεται ένα stand-up comedy break που θα επιμεληθεί η αγαπημένη κωμικός Κατερίνα Βρανά, ενώ έπειτα από την λήξη των διεργασιών του συνεδρίου θα ακολουθήσει ένα πάρτι στον περιβάλλοντα χώρο του Ωδείου.

Η ατζέντα του συνεδρίου

— 09:00 Προσέλευση

— 09:30 Καλωσόρισμα



– Γιάννης Θωμάτος, Managing Partner, Tsomokos Communications

– Μιχάλης Μιχαήλ, CEO, LiFO

— 09:35 Χαιρετισμός



– Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων

— 09:40 Εισαγωγική Ομιλία



– Άλεξ Κάβδας, Social Media Expert - Παρουσιαστής, StiQ

– Idra Kayne, Performer

— 09:50 «Νέες Ανάγκες, Παλιές Νοοτροπίες» - Χαρτογραφώντας το Νέο Εργασιακό Τοπίο



– Μαρία Βερούχη, CEO, Edenred

– Μπάμπης Κουτσούμπας, CEO, WeFor

– Ανάλια Κόκκορη, Equity Partner, Audit, People and Purpose Leader, Deloitte Greece

– Παυλίνα Κωνσταντάρα, Director of Brand Relations, SOCIALDOO

– Χρήστος Παρναβέλας, Head of Employee Engagement, Lidl Hellas

Συντονισμός: Τατιάνα Τούντα, Chairwoman & CEO, Hellas EAP

— 10:30 «Δεν Είναι Δουλειά Αυτή για Γυναίκα» - Διεκδικώντας Ρόλους σε Ανδροκρατούμενους Χώρους



– Ελένη Ακτύπη, Managing Director, WE LEAD

– Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Επικοινωνίας METRO AEBE

– Ήρα Κατσούδα, Ηθοποιός, Stand-up Κωμικός

– Έλενα Μπουζαλά, Δημοσιογράφος| Πρόεδρος, Α.Ο. Ηφαιστία Λήμνου

– Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Μοριακής Βιολογίας, The Francis Crick Institute, London|Παιδικά Χωριά SOS

– Μαρίνα Χρονά, Σεφ, Ρίνι & Meigma

Συντονισμός: Λασκαρίνα Λιακάκου, Νομικός, Δημοσιογράφος

— 11:15 LGBTQI+ Δικαιώματα & DEI Στρατηγικές σε καιρούς Αναταράξεων



– Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος, Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα & την Ευρώπη

– Θοδωρής Αντωνόπουλος, Δημοσιογράφος, Ακτιβιστής

– Αντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής, Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

– Γιώργος Κασφίκης, Επιστημονικός Διευθυντής Γραμμής 11528 Δίπλα σου|Επιστημονικός Συνεργάτης, Orlando LGBT+

– Μελίνα Νάτσιου, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Χορογράφος



Συντονισμός: Γιάννης Πανταζόπουλος, Δημοσιογράφος/Αρχισυντάκτης, LiFO

— 11:55 «Ισότητα Στη Θεωρία, Ανισότητα Στην Πράξη» - Εργασία, Εμπόδια και Προκλήσεις



– Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

– Αλεξάνδρα Ελευθερίου, Chief People Officer, Titan Group

– Ευτυχία Κασσελάκη, Partner|Consulting Services|Organization, Change & People Consulting, Ernst & Young

– Κατερίνα Μπαλιλάκη, General Manager, BrainReGain

– Σάββας Σαββόπουλος, Ψυχίατρος/Ψυχαναλυτής



Συντονισμός: Γιάννης Πανταζόπουλος, Δημοσιογράφος/Αρχισυντάκτης, LiFO

— 12:35 «Woke in Progress» - Αναζητώντας τη Γραμμή Μεταξύ Ευαισθησίας και Υπερβολής



– Άρης Δημοκίδης, Δημοσιογράφος/Podcaster, LiFO

– Σταύρος Σαμουηλίδης, Υπεύθυνος Τύπου, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

– Βασιλική Σιούτη, Πολιτική Συντάκτρια, LiFO

– Μαίρη Συνατσάκη, Παρουσιάστρια, YouTuber, Επιχειρηματίας

– Γιώργος Φίλτσος, Head of Employee Experience, Kaizen Gaming

Συντονισμός: Τίνα Μανδηλαρά, Δημοσιογράφος, LiFO

— 13:20 Κeynote Speech



– Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Ίδρυμα Ωνάση

— 13:35 «Όλες οι Γυναίκες που Είμαι» – Πολλαπλοί Ρόλοι, Αόρατη Εργασία και Προκλήσεις



– Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

– Δημήτρης Ανδριόπουλος, Chief Εxecutive Officer, Dimand

– Σοφία Δήμτσα, Ομιλική Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας, ΔΕΗ

– Λίνα Καζά, Partner, Assurance, Grant Thornton Greece

– Κατερίνα Κωνσταντίνου, Senior HR Business Partner, Vodafone Ελλάδας

– Νίκη Λυμπεράκη, Δημοσιογράφος, Alter Ego Media

Συντονισμός: Κατερίνα Παπανικολάου, Head People Advisory Services, PwC Ελλάδας

— 14:20 «Προσβάσιμο για Ποιον;» - Αναπηρία, Εργασία και η Απόσταση Mεταξύ Ένταξης και Ουσιαστικής Συμμετοχής



– Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας

– Ειρήνη Κουφάκη, Head of People & Organization and Corporate Communications, SIEMENS SA

– Νίκος Παγίδας, Founder & Director, Nevronas

– Νίκος Παπαγγελής, Παραολυμπιονίκης

– Ελίνα Νικάκη, Επικεφαλής Specialized Segments & Customer Excellence Retail Banking, Eurobank

Συντονισμός: Χρυσέλλα Λαγαρία, CEO & Co-founder, Black Light

— 15:00 «Εκπαιδεύοντας την Έθελ»: Η πορεία που ακολουθεί ένα κουτάβι για να γίνει σκύλος οδηγός * Powered by MSD*

Γιάννης Κονδράρος, Director -Liberty Guide Dogs, Guide Dog Mobility Instructor Specialist GDMIs

Εύα Μητρέλια, Travel and Meetings Manager, MSD Greece and Cyprus, MSD Greece Volunteer Team Co- Lead

Έθελ, Guide Dog to Be



— 15:10 «Και Θέλει, και Μπορεί» - Ισότιμη Πρόσβαση στην Εργασία για όλους



– Μαρία Αστερίου, Δημοσιογράφος, Συνιδρύτρια ΜΚΟ People Behind

– Ελευθερία Δεσποιναρά, Data & AI Director | I&D Lead, Accenture Greece

– Ελισσάβετ Κάλμπαρη, Corporate Neurosciences Psychologist|Executive Consultant|Ιδρύτρια, Self Balance

– Εμμανουέλα Λεουνάκη, Διατροφολόγος-Συμπεριληπτική Προσέγγιση Βάρους |Ιδρύτρια Κέντρου Βάρους

– Λουκία Χωραφά, Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Mastercard

Συντονισμός: Λασκαρίνα Λιακάκου, Νομικός, Δημοσιογράφος



— 15:50 Διάλειμμα

— 16:10 Stand Up Comedy Break



– Κατερίνα Βρανά, Stand Up Comedian

— 16:25 «Τελικά, Καλά τα Κατάφεραν» - Ιστορίες Επιτυχίας Μεταναστών που Έσπασαν τα Στερεότυπα



– Hana Ganji, Πρόσφυγας, Ιδρυτικό Μέλος της Οργάνωσης Hidden Goddess

– Δημήτρης Καπουράνης, Ηθοποιός , Τραγουδιστής, Σεναριογράφος

– Νεκταρία Παλαιολόγου, Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Πολυπολιτισμικά Πολυγλωσσικά Περιβάλλοντα & Μετανάστευση, ΕΑΠ

– Kassandra El Najjar, Ηθοποιός, Performer

– Πλάτων Τήνιος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς



Συντονισμός: Γιάννης Πανταζόπουλος, Δημοσιογράφος/Αρχισυντάκτης, LiFO

— 17:05 Fireside Chat



– Μαρίνα Σάττι, Μουσικός, Συνθέτρια, Τραγουδίστρια

– Τάσος Μπρεκουλάκης, Διευθυντής Έντυπης Έκδοσης, LiFO

— 17:20 Προσβασιμότητα και Καθολική Συμπερίληψη: Ορθές Πρακτικές και Ρεαλιστικές Δυσκολίες



– Αθανάσιος Γκαβέλας, Παραολυμπιονίκης

– Βίκη Δαμίγου, Brand Manager - eCommerce Greece, P&G

– Παναγιώτης Ζαχαριάς, Ιδρυτής & Επικεφαλής Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη, theUXProdigy

– Πανος Πολυπαθέλης, Ηθοποιός

– Γιώργος Τερζής, Communications & Corporate Affairs Director, Alpha Bank

Συντονισμός: Θοδωρής Τσάτσος, Ψυχολόγος - Συνιδρυτής & Εκπαιδευτής, Black Light

— 18:00 Fireside Chat



– Δημήτρης Παπαϊωάννου, Σκηνοθέτης, Χορογράφος, Visual Artist, Performer

– Στάθης Τσαγκαρουσιάνος, Εκδότης, LiFO

— 18:30 The Upfront Initiative Party

*Οι ώρες που αναγράφονται στην ατζέντα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν την ημέρα του συνεδρίου.