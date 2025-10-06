Τζίνα Αλιμόνου: «Ήταν επίμονος έξω από το σπίτι μου, δεν έφευγε και τρόμαξα»

«Απλώς ήθελα αυτός ο άνθρωπος να φύγει» εξηγεί στις πρώτες της δηλώσεις μετά από το περιστατικό με τον πρώην σύντροφό της, η Τζίνα Αλιμόνου.

Η Τζίνα Αλιμόνου το μεσημέρι της Δευτέρας, μετέβη στα δικαστήρια της Ευελπίδων, μετά το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της νωρίτερα το Σαββατοκύριακο.

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο πρώην σύντροφός της μετέβη στο σπίτι που μένει η ηθοποιός στα Βριλήσσια. Εκεί σημειώθηκε έντονος καβγάς, με αποτέλεσμα η Τζίνα Αλιμόνου να καλέσει τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι οδήγησαν και τους δύο στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής το πρωί της Κυριακής. Μετά τις καταθέσεις τους για το συμβάν, ο 49χρονος συνελήφθη -κινείται αυτεπάγγελτη διαδικασία σε καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας- και θα κρατηθεί στο ΑΤ, μέχρι να μεταβεί στον εισαγγελέα.

Μιλώντας σε εκπομπή του Star, η ηθοποιός περιέγραψε το επεισόδιο, αναφέροντας αρχικά πως «καταρχήν δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά μου. Ήταν κάτι παλαιότερο. Απλώς ήταν μια έντονη στάση. Δε με έχει χτυπήσει κανείς, δεν υπήρχε όπλο γιατί διαβάζω και ακούω διάφορα. Απλώς ήθελα αυτός ο άνθρωπος να φύγει».

«Περνάει από εισαγγελέα γιατί εάν κάποιος σου προκαλέσει τρόμο, χωρίς να σου κάνει τίποτα, εάν καλέσεις την Αστυνομία πάει στο τμήμα της ενδοικογενειακής βίας. Δεν πάει στο αστυνομικό Τμήμα για σύσταση πια. Πάει εισαγγελέα αυτεπάγγελτα. Δεν με έχει χτυπήσει κανείς. Ήταν μια έντονη συζήτηση. Δεν έχω σχέση μαζί του, υπήρχε κάτι πολύ παλιά», συνέχισε.

«Δεν έφευγε από το χώρο μου και αναγκάστηκα να καλέσω την Αστυνομία. Είχε δηλαδή μια επιμονή, ούτε όπλο είχε ούτε τίποτα. Δεν ήξερα ότι θα πάει αυτεπάγγελτα [...]. Ήταν επίμονος, έξω από την οικία μου, αλλά δεν έφευγε και τρόμαξα. Νόμιζα ότι απλά θα του έκαναν μια σύσταση», ανέφερε.

