Κηφισιά: Υπό κράτηση μέχρι τη δίκη ο μάνατζερ μοντέλων - Τι είπε για την καταδίωξη

Αύριο, Τετάρτη (25/2) αναμένεται να δικαστεί ο 72χρονος μάνατζερ μοντέλων, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταδίωξη 10, περίπου, χιλιομέτρων στην περιοχή της Κηφισιάς.

Ο μάνατζερ μοντέλων αναμένεται να παραμείνει κρατούμενος μέχρι την Τετάρτη, καθώς ζήτησε αναβολή στη δικάσιμο επικαλούμενος απουσία του δικηγόρου του.

Ενώπιον του Δικαστηρίου υποστήριξε ότι φοβήθηκε για πιθανή επίθεση, πως δεν ήταν μεθυσμένος και δεν βρέθηκε κάτι στο αυτοκίνητο.

Κηφισιά: Τι είπε ο μάνατζερ μοντέλων για την καταδίωξη

«Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα/ώρα, φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί. Ούτε μεθυσμένος ήμουν, ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι’ αυτό φοβήθηκα».

Συνεργάτης του δικηγόρου του είπε πως ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ωστόσο η πρόεδρος έδωσε εντολή να κρατηθεί έως αύριο που θα γίνει η δίκη του.

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε σε βάρος του, ποινική δίωξη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ως προς το χρονικό, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (24/2), αστυνομικοί της Τροχαίας επιχείρησαν να σταματήσουν τον 72χρονο μάνατζερ για έλεγχο.

Ωστόσο, εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα, διανύοντας περίπου 10 χιλιόμετρα, πριν ακινητοποιηθεί στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 72χρονο, ο οποίος μεταξύ άλλων, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα.

Κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκε τίποτα ύποπτο στο όχημα, ενώ ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε και γι' αυτό δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ο 72χρονος δεν βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

