Τζίνα Αλιμόνου: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία ο πρώην σύντροφός της

Συνελήφθη για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για το περιστατικό, η Τζίνα Αλιμόνου κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της, για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη.

Οι δυο τους μετέβησαν στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής το πρωί της Κυριακής, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα, σε σπίτι που φέρεται να διαμένει η ηθοποιός στα Βριλήσσια.

Μετά τις καταθέσεις τους για το συμβάν, ο 49χρονος συνελήφθη -κινείται αυτεπάγγελτη διαδικασία σε καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας- και θα κρατηθεί στο ΑΤ, μέχρι να μεταβεί στον εισαγγελέα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Τζίνα Αλιμόνου δεν προχώρησε μήνυση και αρνήθηκε να εγκαταστήσει την εφαρμογή Panic Button στο κινητό της.