Τζίνα Αλιμόνου: Οδηγήθηκε στο ΑΤ με τον πρώην σύντροφό της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής μεταφέρθηκε η Τζίνα Αλιμόνου με τον πρώην σύντροφό της, για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, νωρίς το πρωί της Κυριακής περιπολικό της ΕΛΑΣ έφτασε στο σπίτι όπου μένει στα Βριλήσσια, η Τζίνα Αλιμόνου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομία ειδοποιήθηκε και πήγε στο σπίτι, μετά από σχετικό τηλεφώνημα για έντονο καβγά

Έπειτα, το πρώην ζευγάρι μεταφέρθηκε στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής, όπου λειτουργεί γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, για να καταθέσουν στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος τηλεφώνησε στις Αρχές, αν υπήρξαν τραυματισμοί ή αν υποβλήθηκαν μηνύσεις.

