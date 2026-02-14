ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τρόλεϊ έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα

Ο οδηγός του τρόλεϊ τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις

The LiFO team
The LiFO team
Τρόλεϊ έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο του ατυχήματος / ΕΡΤ
0

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Πετράλωνα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι ώρα, ένα τρόλεϊ κάτω από άγνωστες συνθήκες, προσέκρουσε στον τοίχο πολυκατοικίας, στην οδό Κυκλώπων στα Πετράλωνα.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι τη στιγμή του ατυχήματος το τρόλεϊ ήταν άδειο και έτσι δεν σημειώθηκαν άλλοι τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παύλος Nτε Γκρες για δημιουργία κόμματος: «Πολλά περνούν από το μυαλό μου»

Ελλάδα / Παύλος Nτε Γκρες για δημιουργία κόμματος: «Πολλά περνούν από το μυαλό μου»

«Εγώ είμαι ένας Έλληνας που μεγάλωσε στο εξωτερικό και έχει επιστρέψει. Αφήστε με να ζήσω τη ζωή μου, θέλω να προσφέρω στη χώρα μου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου
THE LIFO TEAM
 
 