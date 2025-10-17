Τροχαίο στις Αφίδνες: Γιατί προκλήθηκε το δυστύχημα και τι εξετάζουν οι Αρχές

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για το θανατηφόρο τροχαίο στις Αφίδνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε μετωπική σύγκρουση, λόγω εισόδου ενός εκ των δύο ΙΧ αυτοκινήτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οφείλεται το τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, που συνέβη νωρίς το πρωί σήμερα, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στις Αφίδνες. Η σύγκρουση ήταν μετωπική με τα οχήματα να έχουν μεταμορφωθεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Από την αυτοψία στον τόπο του δυστυχήματος, πάντως, εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνέβαλε στην είσοδο στο αντίθετο ρεύμα ενός εκ των δύο αυτοκινήτων και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, καθώς την ώρα εκείνη έβρεχε στην περιοχή.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε άτομα και στο δεύτερο ήταν μόνο ένας οδηγός.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να ανασυρθούν οι επιβαίνοντες από τα συντρίμμια των δύο οχημάτων.

Νεκροί είναι δύο από τους επιβάτες του αυτοκινήτου των πέντε ατόμων ενώ τραυματίες οι άλλοι τρεις και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου. Και οι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν στο ΚΑΤ, όπου ο ένας, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ και οι άλλοι τρεις είναι επίσης σε σοβαρή κατάσταση.

Η Τροχαία αναμένει να δώσουν κατάθεση οι επιζώντες, προκειμένου να διευκρινιστούν οι αιτίες του δυστυχήματος, καθώς στο σημείο της σύγκρουσης δεν υπάρχουν κάμερες που να έχουν καταγράψει το συμβάν. Ο οδηγός της BMW φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Θανατηφόρο τροχαίο και στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα και για το δεύτερο δυστύχημα που συνέβη τα ξημερώματα στο 35ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, όπου έχασε τη ζωή του οδηγός μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η μοτοσικλέτα καρφώθηκε στο πίσω μέρος σταθμευμένου σε χώρο στάθμευσης φορτηγού, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να απανθρακωθεί ο οδηγός της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

