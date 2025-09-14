Τροχαίο στα Καμίνια: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης της 15χρονης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι έρευνες των Αρχών, για τον εντοπισμό του οδηγού ΙΧ που παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στα Καμίνια.

Το σοβαρό τροχαίο υπενθυμίζεται πως σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου στα Καμίνια.

Εκεί ένας οδηγός χτύπησε και παρέσυρε μία 15χρονη με το ΙΧ του και εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Σε βίντεο - ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα από τη στιγμή του τροχαίου, διακρίνεται η στιγμή που η ανήλικη επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο μαζί με φίλη της σε διάβαση πεζών.

Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στα μισά της διαδρομής, ο οδηγός του ΙΧ πιθανότατα τις αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη 15χρονη.

Η ανήλικη τραυματίστηκε ελαφρά και έπεσε στο οδόστρωμα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε προληπτικά από τους γονείς της στο νοσοκομείο.