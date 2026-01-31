Τροχαίο στη Ρουμανία: Σε κλίμα οδύνης οι κηδείες των νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Τελέστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (31/1) οι κηδείες πέντε από τους επτά νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τους φιλάθλους του «Δικεφάλου του Βορρά» σε Ημαθία και Θεσσαλονίκη, σε τελετές που σημαδεύτηκαν από σιωπή, δάκρυα και οδύνη.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τελέστηκαν οι κηδείες τριών φίλων του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι σοροί τους βρίσκονταν στην εκκλησία από νωρίς το πρωί, με τον κόσμο να περνά για ένα λουλούδι και ένα τελευταίο βλέμμα. Η πόλη πάγωσε μπροστά στο μέγεθος της τραγωδίας.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Κεσανίδης αποχαιρετήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, στην Ευκαρπία, ενώ λίγο αργότερα, στα Στεφανινά του Δήμου Βόλβης, τελέστηκε η κηδεία του Θανάση Γκουζούρη. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή είχαν προηγηθεί οι κηδείες των δύο άλλων θυμάτων της ίδιας παρέας.

Τροχαίο με νεκρούς φίλαθλους του ΠΑΟΚ: Συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου στην Τούμπα

Την ίδια ώρα, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ συνεχίζουν να σπεύδουν και σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να ανάψουν ένα κερί ή να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη των επτά νεαρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Αύριο, είναι προγραμματισμένο το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Τούμπα, μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, οπότε και χιλιάδες φίλαθλοι αναμένεται να αποτίσουν φόρο τιμής.

Η ενημέρωση για τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος

Ενημέρωση για τους δύο τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που μεταφέρθηκε από τη Ρουμανία στην Ελλάδα, έδωσε ο Κώστας Φορτούνης, χειρουργός Α' Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, ο κ. Φορτούνης, ενημέρωσε για την κατάσταση, τόσο του 28χρονου που πήρε εξιτήριο, όσο και του 20χρονου που ακόμη νοσηλεύεται.

Για τον 28χρονο, ο γιατρός είπε: «Έχει πάρει εξιτήριο, ήταν εξ' αρχής σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω ήταν και ο μόνος που δεν είχε προβλήματα μετά το ατύχημα, όπως απώλεια αισθήσεων ή σοβαρές κακώσεις. Παρά τη σύστασή μας να μείνει στο νοσοκομείο για ένα 24ωρο θέλησε να παρευρεθεί στις κηδείες των φίλων του».

Όσο για τον δεύτερο τραυματία, ο γιατρός ενημέρωσε: «Ο 20χρονος φέρει πιο σοβαρές κακώσεις και νοσηλεύεται στο νευροχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου. Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που όμως προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Έχει επαφή, οι ζωτικές λειτουργίες κυμαίνονται σε φυσιολογικά όρια. Το βασικό, αυτό που αφορά και ως πληροφορία για τους οικείους του, είναι ότι η κλινική του κατάσταση είναι σταθερή και προς το παρόν εξελίσσεται ομαλά. Υπάρχει πάντα η εγρήγορση από την πλευρά μας. Είναι νεαρός τραυματίας, έχει πέσει όλο το νοσοκομείο επάνω του, έχουν παρελάσει όλες οι ειδικότητες από το πλευρό του. Πιστεύομαι και εύχομαι ότι θα εξελιχθεί ομαλά».

