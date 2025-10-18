ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κρήτη: Τροχαίο στο Ηράκλειο - Στη ΜΕΘ 13χρονος

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μία μητέρα με τον 13χρονο γιο της και ένα ακόμη άτομο, με την ΕΜΑΚ να επιχειρεί στο σημείο και να τους απεγκλωβίζει με ασφάλεια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κρήτη: Τροχαίο στο Ηράκλειο - Στη ΜΕΘ 13χρονος Facebook Twitter
φωτ.: Eurokinissi
0

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο δρόμο προς Βούτες, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μία μητέρα με τον 13χρονο γιο της και ένα ακόμη άτομο, με την ΕΜΑΚ να επιχειρεί στο σημείο και να τους απεγκλωβίζει με ασφάλεια.

Κατά τις ίδιες πηγές, το παιδί φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Πληροφορίες του cretapost.gr αναφέρουν πως ο ανήλικος διασωληνώθηκε και έγινε εισαγωγή σε ΜΕΘ. 

Στο σημείο μετέβησαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους τραυματίες.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Καταθέσεις, αντιφάσεις και η «σκιά» της κληρονομιάς

Ελλάδα / Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Καταθέσεις, αντιφάσεις και η «σκιά» της κληρονομιάς

Η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα αποκτά νέα διάσταση μετά τις σημερινές καταθέσεις. Αντιφάσεις, συγγενικές σχέσεις, οικονομικά κίνητρα και η σκιά μιας κληρονομιάς συνθέτουν ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των τελευταίων ετών στη Μεσσηνία
LIFO NEWSROOM
 
 