Τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα: Νεκρό ένα 3χρονο παιδί

Οι πρώτες πληροφορίες για το τροχαίο στην Καβάλα

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου στον δρόμο Αντιφιλίππων-Παλαιοχωρίου, στην Εθνική οδό Καβάλας-Σερρών, στην περιοχή της Καβάλας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τον ΣΚΑΪ και τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα όχημα ταξί συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ., με αποτέλεσμα ένα παιδί 3 ετών να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στην Καβάλα, μετέβησαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία προχώρησαν σε απεγκλωβισμούς ατόμων.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ

