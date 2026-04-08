Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι: Νταλίκα έκανε όπισθεν και παρέσυρε γυναίκα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 7:20 το πρωί, στην οδό Αγίας Τριάδος στο Μενίδι.

Εκεί μία 65χρονη, φέρεται την ώρα που ο οδηγός της νταλίκας προσπαθούσε να κάνει όπισθεν για να παρκάρει, η ίδια να περνούσε από πίσω.

Ο οδηγός δεν την αντιλήφθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρόταρα και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρότι αρχικά είχε τις αισθήσεις της, τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.