Κεφαλονιά: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα - Νεκρός ο 23χρονος οδηγός του

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κεφαλονιά, μετά από πτώση ΙΧ σε γκρεμό.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη διαδρομή Σκάλα – Πόρος στην Κεφαλονιά, όταν το ΙΧ ενός 23χρονου για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, εξετράπη της πορείας του.

Το ΙΧ έπεσε από γκρεμό καταλήγοντας στη θάλασσα, όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα από το σημείο του ατυχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ξεκίνησαν μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του.

Ο 23χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Facebook Twitter Φωτ. από το σημείο του τροχαίου στην Κεφαλονιά / kefaloniafocus.gr

Facebook Twitter Φωτ. από το σημείο του τροχαίου στην Κεφαλονιά / kefaloniafocus.gr

Facebook Twitter Φωτ. από το σημείο του τροχαίου στην Κεφαλονιά / kefaloniafocus.gr