ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κεφαλονιά: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα - Νεκρός ο 23χρονος οδηγός του

Φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κεφαλονιά: ΙΧ έπεσε στον γκρεμό - Νεκρός ο 23χρονος οδηγός του Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο του τροχαίου στην Κεφαλονιά / kefaloniafocus.gr
0

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κεφαλονιά, μετά από πτώση ΙΧ σε γκρεμό.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη διαδρομή Σκάλα – Πόρος στην Κεφαλονιά, όταν το ΙΧ ενός 23χρονου για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, εξετράπη της πορείας του.

Το ΙΧ έπεσε από γκρεμό καταλήγοντας στη θάλασσα, όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα από το σημείο του ατυχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ξεκίνησαν μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του.

Ο 23χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κεφαλονιά: ΙΧ έπεσε στον γκρεμό - Νεκρός ο 23χρονος οδηγός του Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο του τροχαίου στην Κεφαλονιά / kefaloniafocus.gr
Κεφαλονιά: ΙΧ έπεσε στον γκρεμό - Νεκρός ο 23χρονος οδηγός του Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο του τροχαίου στην Κεφαλονιά / kefaloniafocus.gr
Κεφαλονιά: ΙΧ έπεσε στον γκρεμό - Νεκρός ο 23χρονος οδηγός του Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο του τροχαίου στην Κεφαλονιά / kefaloniafocus.gr
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο - Αναλυτικά τα δρομολόγια

Ελλάδα / Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο - Αναλυτικά τα δρομολόγια

Πλέον κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας, καθώς και το τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο, ενώ προστίθενται 11 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας
LIFO NEWSROOM
Μονή Σινά: Παραιτήθηκε κι επίσημα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μετά από 52 χρόνια ηγουμενίας

Ελλάδα / Μονή Σινά: Παραιτήθηκε κι επίσημα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μετά από 52 χρόνια ηγουμενίας

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει, στις 14 Σεπτεμβρίου θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μοναχών με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου
LIFO NEWSROOM
 
 