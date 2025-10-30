ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα στα Γλυκά Νερά: Nεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και υπέκυψε στα τραύματα του

LifO Newsroom
φωτ.: EUROKINISSI
Ένας 23χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης, 29 Οκτωβρίου, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Γλυκά Νερά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 23.30 στη λεωφόρο Λαυρίου όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος εξετράπη της πορείας της, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε σε νησίδα.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και υπέκυψε στα τραύματα του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος δεν φορούσε κράνος.

