Σφοδρό τροχαίο στη Βάρη: Νταλίκα ανατράπηκε και συνέθλιψε ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, στη Βάρη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στον παράδρομο της Λεωφόρου Ευελπίδων, στο ρεύμα προς Βούλα στην περιοχή της Βάρης.

Μία νταλίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ανατράπηκε και έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο, έξω από βενζινάδικο.

Ο οδηγός της φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί και να πέσει πάνω στο ΙΧ, συνθλίβοντας το, όπως διακρίνεται και στις εικόνες από το σφοδρό ατύχημα.

Facebook Twitter Φωτ. από το τροχαίο στη Βάρη / notia.gr

Από το τροχαίο δεν υπήρξαν θύματα, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός της νταλίκας έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική ενώ τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, διερευνά το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Με πληροφορίες από notia.gr