Τραμ: Ποιες στάσεις τίθενται ξανά σε λειτουργία από την Πέμπτη

Τι ισχύει για τη Γραμμή 6

The LiFO team
Από αύριο Πέμπτη 19 Μαρτίου, τίθενται εκ νέου σε λειτουργία ορισμένες στάσεις του Τραμ.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια του Τραμ θα διεξάγονται σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα»  .

Οι στάσεις που τίθενται σε λειτουργία είναι «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα».

Υπενθυμίζεται πως η κίνηση στο τμήμα «ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΦΙΞ» είχε διακοπεί προσωρινά, μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 